TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort: Angst im Dunkeln" (Das Erste) wird eine Mutprobe für Kinder zum Mordfall. In "Der Teufel trägt Prada" (RTL) kämpft eine unerfahrene Assistentin gegen eine tyrannische Modechefin. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) tritt Tim Mälzer gegen Sternekoch Thomas Bühner an.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Angst im Dunkeln, Krimi

Drei wohlhabende Bremer Elternpaare planen ein besonderes Abenteuer für ihren Nachwuchs: einen Mutprobe namens "Dropping". Dabei sollen die Kinder im Wald alleingelassen werden und eigenständig den Heimweg finden. Um die Durchführbarkeit zu testen, probieren die Mütter das Ganze zunächst selbst aus. Doch wie es sich für einen "Tatort" gehört, nimmt die Sache eine dramatische Wendung: Eine der Frauen wird getötet. Die Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) haben schnell eine Vielzahl von Tatverdächtigen vor sich.

20:15 Uhr, RTL, Der Teufel trägt Prada, Komödie

"Wir benötigen jemanden, der in dieser Umgebung bestehen kann!" Diese Umgebung ist das New Yorker "Runway" - das einflussreichste Modemagazin weltweit. Doch die tyrannische Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep) verwandelt diesen Arbeitsplatz in ein Schlachtfeld für Modebegeisterte. Wer nicht nach ihrer Pfeife tanzt, wird umgehend aus dem Modeparadies in die Bedeutungslosigkeit verbannt. Spontan stellt die Despotin die unerfahrene Andrea (Anne Hathaway) als zweite Assistentin ein. Allerdings besitzt sie etwa soviel Gespür für Mode wie einst Liz Taylor für dauerhafte Ehen.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Mit drei Michelin-Sternen und dem Titel "Koch des Jahres" wird Thomas Bühner für Tim Mälzer zu einem harten Gegner! Und 2023 (heute Wiederholung) wird es athletisch: Bühner entsendet ihn nach Marbella ins Trainingscamp der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Als Juroren fungieren: die Nationalspieler!

20:15 Uhr, ProSieben, Prey, Horror-Western

Intelligent, flink und todesverachtend: Die Komantschen-Kriegerin Naru (Amber Midthunder) steht den männlichen Jägern ihres Stammes in nichts nach - doch eine Frau als Kämpferin? Ihr Bruder Taabe (Dakota Beavers) soll Stammesführer werden und muss dafür noch eine Initiation durchlaufen, wobei er die Fähigkeiten seiner Schwester durchaus zu würdigen weiß. So stellt sich Naru dem durch die Wildnis wandelnden Predator (Dane DiLiegro) entgegen - ohne zu ahnen, welche Bedrohung die außerirdische Bestie darstellt.

20:15 Uhr, Sat.1, Die besten Comedians Deutschlands, Comedyshow

Die Elite der deutschen Comedy-Szene versammelt sich in diesem Format: Verschiedene Humoristen und Humoristinnen präsentieren die Höhepunkte und lustigsten Momente aus ihren aktuellen Bühnenprogrammen. Zu den erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands zählen unter anderem Chris Tall, Till Reiners, Mirja Boes, und Paul Panzer.