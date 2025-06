TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) ermitteln Isabelle Grandjean und Tessa Ott im Umkreis des internationalen Haarhandels. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) gehen Tim Mälzer und Jamie Oliver ins Kochduell. In "Infinity War" treffen die "Avengers" (ProSieben) auf den Weltenzerstörer Thanos.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Rapunzel, Krimi

Eine junge Frau verschwindet nach einem Abend im Zürcher Nachtleben. Am nächsten Morgen finden Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) gemeinsam mit Staatsanwältin Wegenast (Rachel Braunschweig) ihre Leiche: Vanessa Tomasi (Elena Flury) hängt in einer Baumkrone - auffällig ist, dass eine Seite ihres langen Haares abrasiert wurde. In einem nahegelegenen Bunker entdecken die Ermittlerinnen Spuren eines grausamen Verbrechens und Vanessas Ausweis. Sie war die Tochter des prominenten Friseurs Marco Tomasi (Bruno Cathomas) und machte eine Ausbildung bei Perückenmacherin Aurora Schneider (Stephanie Japp).

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Tim Mälzer und Jamie Oliver treffen sich in London zu einem besonderen kulinarischen Duell, das ihre langjährige Freundschaft und Leidenschaft fürs Kochen zelebriert. Jamie gibt Tim eine anspruchsvolle Aufgabe: das klassische Beef Wellington - ein Gericht, das für Jamie mit Kindheitserinnerungen verbunden ist und nur von Spitzenkoch Calum Franklin perfekt gelingt. Da Franklin mittlerweile in Paris arbeitet, muss Tim sich in Jamies eigener Küche an der Herausforderung versuchen.

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Infinity War, Superhelden-Action

Der mächtige Thanos (Josh Brolin) ist auf der Jagd nach den sechs Infinity-Steinen, mit denen er das gesamte Universum nach seinem Willen formen könnte. Ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die Avengers versammeln sich, um den skrupellosen Titanen zu stoppen - doch der Preis für den Widerstand könnte größer sein, als sie sich vorstellen können.

20:15 Uhr, ONE, Operation Zucker: Jagdgesellschaft, Krimidrama

Karin Wegemann (Nadja Uhl) hat ihren Job beim LKA aufgegeben und unterrichtet nun an einer Polizeischule. Bei einem zufälligen Treffen mit dem Journalisten Maik Fellner (Andre Szymanski) wird sie mit einem alten Thema konfrontiert: Kinderhandel. Fellner berichtet von einer 14-jährigen Zeugin, die ihn auf eine Spur in Potsdam gebracht hat. Die Hinweise sind so konkret, dass Wegemann sich gezwungen sieht, sich dem Thema erneut zu stellen.

22:15 Uhr, ZDF, Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle: Tod im Tivoli, Krimi

Dan (Peter Mygind) sorgt sich noch immer um seine Freundin Josefine (Maibritt Saerens), die in Untersuchungshaft sitzt, als er mit einem neuen Fall betraut wird: Ein Schausteller wurde in einer Schießbude erschossen. Das Opfer, Kim Boelsen, hatte sich kurz vor dem Vorfall spontan mit einem Kollegen abgewechselt. Die Ermittlungen zeigen, dass Kim nicht unbedingt das eigentliche Ziel gewesen sein muss - aber er hatte persönliche Konflikte. Er plante, mit seiner Frau die Leitung des Jahrmarkts zu übernehmen, doch mit seinem Schwiegervater Carlo Hansen (Bjarne Henriksen) lag er im Streit.