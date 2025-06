TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) wollen Demonstranten das Wiener Regierungsviertel stürmen. VOX zeigt die "Best Friends Edition" von "Kitchen Impossible". In "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (ProSieben) müssen sich Menschen und Dinosaurier eine Welt teilen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Wir sind nicht zu fassen!, Krimi

Mitten in Wien eskaliert eine politische Demonstration: Ein Protestzug zieht Richtung Regierungsviertel - und endet tödlich. Jakob Volkmann (Tilman Tuppy), einer der vordersten Aktivisten, stirbt unter mysteriösen Umständen. Major Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) übernehmen die Ermittlungen in diesem brisanten Fall. Während Einsatzleiter Schuch (Wolfgang Oliver) das harte Vorgehen rechtfertigt, brodelt es im Netz: War die Polizei für Volkmanns Tod verantwortlich? Die Spurenlage ist dünn, doch der Druck wächst.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Tim Mälzer fordert diesmal gleich zwei enge Freunde heraus: Mario Lohninger und Edi Frauneder, beide mit einer besonderen Verbindung zu New York. Die Aufgabe führt sie zunächst in die komplexe Levante-Küche - ein kulinarisches Terrain voller Tradition und Finesse. Später geht es ins hippe "Mesiba" in Brooklyn, wo zwischen Feierlaune und Ehrgeiz ein hitziges Kochduell entbrennt. Freundschaft trifft auf Feuer in der Pfanne.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, ProSieben, Jurassic World: Ein neues Zeitalter, Dino-Action

Seit Jahren leben Dinosaurier frei unter Menschen, aber die Lage ist instabil. Die Firma Biosyn will sie in ein eigenes Schutzgebiet umsiedeln, doch Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) deckt dunkle Machenschaften auf. Zur gleichen Zeit kämpfen Owen (Chris Pratt) und Claire (Bryce Dallas Howard) darum, Maisie (Isabella Sermon) zu schützen - ein Klon mit einer außergewöhnlichen Herkunft. Die Lage spitzt sich dramatisch zu.

20:15 Uhr, Sat.1, Cruella, Krimikomödie

Estella (Emma Stone) schlägt sich im London der 70er mit kleinen Gaunereien durchs Leben - kreativ, clever und voller Talent für Mode. Dieses bringt sie ins Visier der glamourösen Baroness von Hellman (Emma Thompson). Doch als Estella herausfindet, dass die Baroness für den Tod ihrer Mutter verantwortlich ist, wird aus Ehrgeiz Rache. Ein erbitterter Modekrieg beginnt - und aus Estella wird die skrupellose Cruella.

21:45 Uhr, Das Erste, Brokenwood - Mord in Neuseeland: Im falschen Licht, Krimi

In Brokenwood wird bei einer wohltätigen Filmvorführung der Besitzer des alten "Empire Cinema", Lyall Densem (John Glass), tot aufgefunden. Während Chief Detective Mike Shepherd (Neill Rea) und Neuzugang Chalmers (Jarod Rawiri) den einzigen vor Ort gedrehten Film anschauen, bricht plötzlich Chaos aus. Bei einem Feueralarm entdecken sie nicht nur die Leiche, sondern auch Reverend Greene (Roy Ward) bewusstlos am Boden sowie den offensichtlich betrunkenen Vorführer Colin (Erroll Shand). Was ist im Vorführraum passiert?