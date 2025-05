TV-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110: Böse geboren" (Das Erste) wird ein Jugendlicher des Mordes verdächtigt. Billy Batson tritt in "Shazam! Fury of the Gods" (RTL) gegen drei griechische Göttinnen an. Dr. Nice (ZDF) gerät unterdessen mit Dr. Schmidtke aneinander.

(eyn/spot) | 25. Mai 2025 - 06:01 Uhr

"Polizeiruf 110: Böse geboren": Melly (Lina Beckmann, l.) und Katrin (Anneke Kim Sarnau) finden zerschossene Schaufensterpuppen im Wald. © NDR/Michael Ihle

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Böse geboren, Krimi Eva Greuner (Jördis Triebel) lebt mit ihrem Sohn Milan (Eloi Christ) in einem kleinen Haus am Waldrand bei Rostock, ziemlich abgeschieden von der restlichen Welt. Diese Abgeschiedenheit hat Eva bewusst gewählt, denn Milan wird seit seiner Geburt aufgrund seiner Herkunft ausgegrenzt: Er ist der Sohn eines mehrfachen Frauenmörders und entstand aus einer Vergewaltigung. Auch die lokale Jägergemeinschaft, die schon länger mit Wilderern und radikalen Tierschützern im Konflikt steht, betrachtet Milan mit Argwohn. Als eine junge Aktivistin im Wald erschossen wird, glauben viele, den Täter zu kennen. Auch Eva zweifelt daran, was ihr Sohn wirklich zu tun imstande ist. Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) nehmen die Ermittlungen auf. 20:15 Uhr, RTL, Shazam! Fury of the Gods, Sci-Fi-Komödie Billy Batson (Asher Angel) hat die Kräfte der Götter erhalten und versucht zusammen mit seinen Pflegegeschwistern noch, ihr Leben als Teenager mit ihren Superheldenfähigkeiten zu vereinbaren. Als jedoch die Töchter des Atlas auf der Erde auftauchen, um ihre lange geraubte Magie zurückzufordern, geraten Billy (alias Shazam) und seine Familie in einen erbitterten Kampf um ihre Kräfte, ihr Überleben und das Schicksal der Welt. 20:15 Uhr, ZDF, Dr. Nice: Flammende Herzen, Arztkomödie Während der Vorbereitungen für das Feuerwehrfest bricht plötzlich ein Feuer aus, bei dem Hauptmann Lüders (Nicki von Tempelhoff) sich schwere Verbrennungen zuzieht. Glücklicherweise ist Nice (Patrick Kalupa) zur Stelle und leistet sofort Erste Hilfe. Im Krankenhaus kommt es zum erwarteten Streit mit Dr. Schmidtke (Maximilian Grill), denn Verbrennungen und Transplantationen sind genau Nices Fachgebiet. Kurz darauf erfährt Lüders im Krankenhaus, dass seine Frau ihn betrügt, was die Situation auch emotional zum Eskalieren bringt. 20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell Das Duell zwischen Tim Mälzer und Max Strohe bekommt eine neue Dynamik, als sie ihre besten Köche gegeneinander antreten lassen. Tims Küchenchef Sebastian Brugger tritt gegen Max' stellvertretende Küchenchefin Clara Hunger an, die ihn nach Göteborg schickt und ihn sofort an seine physischen Grenzen bringt. Dabei wird Sebastians Vertrauen in seine Geschmackserinnerungen bei der Wahl des richtigen Fleischstücks auf eine harte Probe gestellt. 22:15 Uhr, ZDF, Queenstown Murders - Zum Sterben schön, Krimiserie Ein Mann stürzt aus großer Höhe auf einen Camper, der im Freien schläft, und beide sterben bei dem Unfall. Die ersten Ermittlungsergebnisse überraschen Polizistin Anais (Chelsie Preston Crayford). Der Mann, der vom Himmel gefallen ist, heißt Doug Snapes (Nick Dunbar). Er war mit Alan Souter (Jordan Mooney) befreundet, der verdächtigt wird, Anais' Vater getötet zu haben. Schnell verdichtet sich der Verdacht, dass Doug aus einem Helikopter gestoßen wurde.