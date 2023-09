TV-Tipps am Samstag

Die "Diplomatin" (Das Erste) hat es mit der Geiselnahme in einem Theater zu tun. Zwei Promi-Teams messen sich beim "großen Deutschland-Quiz" (ZDF) und in "White House Down" (VOX) greifen Terroristen das Weiße Haus an.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Diplomatin: Vermisst in Rom, Politthriller

Die Diplomatin Karla Lorenz (Natalia Wörner) freut sich auf ihre neue Aufgabe in der Ewigen Stadt Rom. Doch kurz nach ihrem Dienstantritt wird sie gezwungen, das Protokoll beiseitezulegen. Ein Überfall auf ein besetztes Theater führt dazu, dass die Botschafterin handeln muss. Ines (Greta Geyer), die Tochter des in Italien tätigen Bauunternehmers Robert Felting (Francis Fulton-Smith), und Karlas Mitarbeiter Nikolaus Tanz (Jannik Schümann) geraten in die Hände von Aktivisten, die Schadensersatz für die Opfer eines Hauseinsturzes fordern, den sie Robert Felting zur Last legen.

20:15 Uhr, ZDF, Das große Deutschland-Quiz, Quizshow

In "Das große Deutschland-Quiz" begrüßt Sabine Heinrich zwei prominente Rateteams zu einer spannenden Wissensreise durch Deutschland. Die Teilnehmer, darunter Natalia Wörner, Marcel Reif, Sonja Zietlow, Oliver Mommsen, Jörg Hartmann, Axel Milberg, Jeanette Biedermann und Ulrike von der Groeben, stellen sich in Quizduellen schnellen Multiple-Choice-Fragen und Wissensspielen und zeigen, wer am meisten über unser Land weiß.

20:15 Uhr, VOX, White House Down, Actionthriller

Der Polizist John Cale (Channing Tatum) hat sich um eine Stelle beim Secret Service als Personenschützer des Präsidenten (Jamie Foxx) beworben, wurde jedoch abgelehnt. Als eine paramilitärische Einheit das Weiße Haus überfällt und die Kontrolle übernimmt, liegt plötzlich das Leben des Präsidenten in Cales Händen. Nun erhält er die Chance, zu zeigen, was wirklich in ihm steckt.

20:15 Uhr, RTL, Die große GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt, Show

Dirk Steffens schickt fünf Prominente auf eine abenteuerliche Mission rund um den Globus. Sie stellen sich spannenden Prüfungen, wie dem Fangen von Heuschrecken oder dem Tauchen nach Abalonen. Nach ihren Abenteuern kehren sie ins Studio zurück und treten in Quizrunden gegeneinander an. Wer schafft es ins Finale? Die Teilnehmer in dieser Ausgabe sind Mathias Mester (Deutschland), Janin Ullmann (Mongolei), Hans Sarpei (Tansania), Ralph Caspers (Australien) und Ulla Kock am Brink (Mexiko).

21:45 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Tod in der Prinzengracht, Thriller

Der LKA-Ermittler Alex Pollack (Hannes Jaenicke) zögert nicht, jedes Risiko einzugehen, um endlich den Drogenschmuggler Tom Fischer (Sascha Alexander Geršak) zu verhaften. Um belastendes Material gegen seinen Erzfeind zu sammeln, hat er Katja Wolf (Alice Dwyer) als verdeckte Ermittlerin in Fischers Organisation eingeschleust. Ohne seine Vorgesetzten oder die holländischen Kollegen einzuweihen, setzt Pollack eigenmächtig seine Ermittlungen in Amsterdam fort, wo Fischer mittlerweile eine Reederei leitet.