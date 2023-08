TV-Tipps am Samstag

In "In Wahrheit: Blind vor Liebe" (ZDF) wird eine Frau tot unter einem Baumwipfelpfad gefunden. Sat.1 zeigt die Harry Potter-Doku "Rückkehr nach Hogwarts". In "Wir kaufen einen Zoo" (VOX) lässt sich Matt Damon auf ein tierisches Abenteuer ein.

26. August 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"In Wahrheit: Blind vor Liebe": Freddy (Robin Sondermann) und Judith (Christina Hecke) verfolgen eine Spur. © ZDF/Jennifer Weyland