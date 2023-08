TV-Tipps am Samstag

In "Maleficent: Mächte der Finsternis" (Sat.1) gerät die dunkle Fee in einen Krieg um die magischen Moore. In "Pitch Perfect 3" (VOX) gehen die Sängerinnen der "Barden Bellas" auf Europa-Tournee. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) tritt Heiner Lauterbach gegen Uwe Ochsenknecht an.

19. August 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Maleficent: Mächte der Finsternis": Maleficent (Angelina Jolie) traut dem Frieden zwischen Menschen und Feen nicht. © 2019 Disney Enterprises Inc.