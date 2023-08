TV-Tipps am Samstag

Kommissar Winkler untersucht im "Erzgebirgskrimi" (ZDF) einen Mord im Kreis eines Bergmannsorchesters. Bei "Gefragt - Gejagt" (Das Erste) stellen sich Promis dem Quizmarathon. Im Disney-Film "Die Schöne und das Biest" (Sat.1) bezaubert Emma Watson als Belle.

"Erzgebirgskrimi: Tödlicher Akkord": Hauptkommissar Robert Winkler (Kai Scheve) und Rechtsmedizinerin Charlotte von Sellin (Adina Vetter) am Tatort.

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi: Tödlicher Akkord, Krimi

Landschaftsarchitektin Katja Hartmann wird erschlagen im Wald gefunden. Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve) und seine Kollegin Karina Szabo (Lara Mandoki) ermitteln im Kreis des Bergmannsorchesters Schneeberg. Hier spielte Katja als Hornistin, ebenso wie Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach), die die Ermittlungen kenntnisreich unterstützt. Bei der Befragung der Orchestermitglieder rücken einige Musikanten in den Fokus der Ermittlung. Sowohl Heidi Köhler (Esther Zimmering), die wie Katja das Tenorhorn spielt, als auch Thomas Majewski (Florian Panzner), Tubaspieler und jähzorniger Ex-Freund von Katja, hatten sich mit dem Mordopfer gestritten.

20:15 Uhr, Das Erste, Gefragt - Gejagt, Rateshow

Vier Promi-Teams treten in der Sendung gegen die clevere Quizelite von "Gefragt - Gejagt" an. Zu Gast sind Comedian und Moderator Lutz van der Horst, Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann, die Moderatorinnen Ruth Moschner und Laura Karasek, der Moderator Louis Klamroth, Tagesschau-Sprecher Jens Riewa sowie die Schauspielerinnen Luise Wolfram, Valerie Niehaus und Michaela May.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Schöne und das Biest, Fantasy

Die schöne Belle (Emma Watson) wird von einem Biest (Dan Stevens), das einst aufgrund seiner gefühlskalten Art von einer Zauberin mit einem Fluch belegt wurde, in einem Schloss gefangen gehalten. Trotz der misslichen Lage arrangiert sie sich mit ihrer Situation und findet neue Freunde. Diese sehen in ihr die eine, die den Bann brechen und alle wieder in ihre wahren Gestalten zurückverwandeln könnte. Doch die Dorfbewohner haben es auf das vermeintlich bösartige Biest abgesehen.

20:15 Uhr, RTL, Big Bounce - Die Trampolin Show, Sportshow

Mehr Action, neue Herausforderungen, neue Hindernisse und ein neuer Sendeplatz: ab heute zeigt RTL wieder Trampolinsport der Extraklasse. Durch die erste von vier Qualifikationsshows führen Daniel Hartwich und Wolff-Christoph Fuss. Jeweils zwei Athleten und Athletinnen im Alter von neun bis 61 Jahren treten im ersten Teil im runderneuerten Duell-Parcours an. Wer als Erster im Ziel ankommt, qualifiziert sich für den nächsten Parcours. Nur die zwölf Schnellsten ziehen ins Halbfinale ein.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns!, Musikkomödie

Das A-cappella-Team "Barden Bellas" verliert nach einem katastrophalen Meisterschaftsauftritt fast alle Mitglieder. So nimmt Anführerin Aubrey (Anna Camp) notgedrungen eine Reihe von unpopulären und unangepassten Außenseiterinnen ins Team auf. Dazu gehören unter anderem ihre Stellvertreterin Chloe (Brittany Snow) und Fat Amy (Rebel Wilson). In dem gemischten Haufen ist auch die coole Beca (Anna Kendrick), die eher zufällig in der A-capella-Gesangstruppe landet. Gemeinsam wollen sie endlich ihre größten Konkurrenten, die "Trebelmakers" - bestehend nur aus Jungs -, im großen A-cappella-Gesangswettbewerb besiegen.