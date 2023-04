TV-Tipps am Samstag

Der Mord an einem Baby beschäftigt die Staranwältin Anna Conti in "Conti - Meine zwei Gesichter" (Das Erste). Das ZDF zeigt "Die Beatrice Egli Show" mit vielen musikalischen Gästen. Außerdem sucht Vin Diesel in "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" (Sat.1) nach einer Superwaffe.

15. April 2023 - 07:48 Uhr | (cg/spot)

"Conti - Meine zwei Gesichter": Rechtsanwältin Anna Conti (Désirée Nosbusch, l.) und Staatsanwältin Henry Mahn (Malaya Stern Takeda). © ZDF/Georges Pauly