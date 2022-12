TV-Tipps am Samstag

In "Das Wunder von Kapstadt" (Das Erste) will eine junge Ärztin an der ersten Herztransplantation am Menschen teilnehmen. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten DJ Bobo und Joachim Llambi gegeneinander an.

17. Dezember 2022 - 08:16 Uhr | (cg/spot)

"Das Wunder von Kapstadt": Medizinerin Lisa Scheel (Sonja Gerhardt) arbeitet in Kapstadt für Dr. Christiaan Barnard (Alexander Scheer). © ARD Degeto/Producers at Work/Mia-Film/Frizzi Kurkhaus