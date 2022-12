TV-Tipps am Samstag

Idris Elba bekämpft in "Pacific Rim" (Sat.1) monströse Kreaturen. Robin Williams verwandelt sich in "Hook" (ZDFneo) wieder in den fliegenden Peter Pan. Außerdem schicken Joko und Klaas einmal mehr Promis zum "Duell um die Welt" (ProSieben).

10. Dezember 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Pacific Rim": Marschall Stacker Pentecost (Idris Elba) und seinem Jaeger-Projekt sollen die Welt vor der kompletten Zerstörung zu bewahren. © imago images/Mary Evans

20:15 Uhr, Sat.1, Pacific Rim, Sci-Fi-Action Monströse Kreaturen, die einer Erdspalte tief im Ozean entsteigen, richten in Küstenstädten am Pazifik verheerende Zerstörungen an. Mit riesigen Robotern, den Jägern, nehmen die Menschen den Kampf gegen die Ungeheuer auf. Als der Einsatz wegen Erfolglosigkeit enden soll, gehen Jäger-Chef Stacker Pentecost (Idris Elba) und drei seiner Roboter-Piloten aufs Ganze. Sie wollen die Spalte im Pazifik schließen - egal wie! Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Show Wer wird Weltmeister? Joko & Klaas duellieren sich mit ihren Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Im Team Joko geht es für Stefanie Giesinger in die Schweiz, Bosse wird auf einen besonderen "USA"-Trip geschickt. Für Team Klaas reisen Jan Köppen und Micky Beisenherz nach Polen, um sich dort jeweils einzeln zu behaupten. Die finalen Entscheidungen fallen im Studio. 20:15 Uhr, VOX, Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte, Fantasyabenteuer Samt ihrem nörgelnden Cousin gelangen die Geschwister Lucy (Georgie Henley) und Edmund Pevensie (Skandar Keynes) durch ein magisches Gemälde erneut in die Welt von Narnia. Auf König Kaspians (Ben Barnes) fantastischem Segelschiff "Morgenröte" reisen sie in ihr nächstes Abenteuer. Auf wilden Ozeanen und verwunschenen Inseln treffen sie nicht nur altbekannte Freunde, sondern auch böse Mächte. Schnell wird ihnen klar, dass die Zukunft des märchenhaften Königreiches ernsthaft bedroht ist. 20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Das Mädchen seiner Träume, Krimi Der Tod von Amelia Brunetti ist ein herber Schlag für die ganze Familie. Doch dem Commissario (Uwe Kockisch) bleibt kaum Zeit, seinen Verlust zu betrauern, denn er wird noch von der Beerdigung weggeholt, nachdem man die Leiche eines kleinen Mädchens aus dem Wasser gezogen hat. Zu Brunettis und Vianellos (Karl Fischer) Bestürzung scheint niemand das Kind zu vermissen. Die einzige Spur sind gestohlene Schmuckstücke, die es bei sich hatte. Schließlich ermitteln Brunetti und Vianello, dass die Kleine aus einem Roma-Camp vor der Stadt stammte. Aber weder die Roma noch die Bestohlenen zeigen sich kooperativ. 20:15 Uhr, ZDFneo, Hook, Fantasyabenteuer Peter Pan, der kindliche Abenteurer, ist erwachsen geworden. Als Peter Banning (Robin Williams) kümmert er sich mehr um seine Karriere als Anwalt als um seine Familie. Bis seine Kinder entführt werden. Die Vergangenheit ist für Peter nur noch ein Märchen. Bis zu jenem Tage, an dem Captain Hook (Dustin Hoffman), der alte Erzfeind, zurückkehrt und Peters Kinder ins Nimmerland entführt. Peter, ohne die Kräfte von einst, ist verzweifelt. Da kommt ihm die Zauberfee Glöckchen (Julia Roberts) zur Hilfe. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de