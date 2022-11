TV-Tipps am Samstag

In "Ein starkes Team: Schulzeit" (ZDF) stirbt eine Frau kurz vor einem Klassentreffen. Bei ProSieben steigt die "TV total Wok-WM 2022" und in Sat.1 geht Dwayne "The Rock" Johnson auf "Die Reise zur geheimnisvollen Insel".

12. November 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Ein starkes Team: Schulzeit": Anh Hübner (Minh-Khai Phan-Thi, l.) beantwortet die Fragen der Kommissare Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck). © ZDF/Katrin Knoke