TV-Tipps am Samstag

Bei "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) sind heute die Ehrlich Brothers zu Gast. In "Wendland" (ZDF) wird ein LKA-Ermittler aufs Land strafversetzt. Außerdem kämpft Matt Damon in "Der Marsianer" (Sat.1) ums Überleben.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Barbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe der großen Samstagabendshow live aus Berlin. Auf dem Programm stehen erneut jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera - und natürlich wird wieder so mancher Prominente reingelegt oder ist als Lockvogel im Einsatz. Als Showact begrüßt Barbara Schöneberger das Magier-Duo Ehrlich Brothers, das eine spektakuläre Illusion-Performance präsentieren wird.

20:15 Uhr, ZDF, Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit, Krimi

Jakob Stiller (Ulrich Noethen) ist Ermittler beim LKA Hamburg, und hat seinen ersten Kriminalroman geschrieben. Das wurde ihm zum Verhängnis. Denn Stiller schrieb über einen missglückten Einsatz, bei dem eine Frau zu Tode kam und niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Einer seiner Vorgesetzten erkennt sich im Roman wieder, Stiller wird aus Sicht der Kollegen zum Nestbeschmutzer. Er wird ins Wendland versetzt, in die Dienststelle Dahlow. Kaum ist Stiller in der Kleinstadt angekommen, wird der dort ansässige Biohof-Inhaber tot aufgefunden.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Marsianer - Rettet Mark Watney, Sci-Fi-Survivalabenteuer

Während einer Raumfahrt-Mission zur Erforschung des Planeten Mars kommt ein gefährlicher Sandsturm auf. Als die Mission abgebrochen wird, verletzt sich der Astronaut Mark Watney (Matt Damon) schwer und wird im bewusstlosen Zustand von seinem Kameraden getrennt. Während alle glauben, dass er tot ist, kämpft Watney im Weltall allein ums Überleben. Vier Jahre muss er überstehen, bis die nächste Mission gen Mars startet, die seine einzige Hoffnung ist.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Zehn Stars aus allen Lebensbereichen treten in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, VOX, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Sci-Fi-Drama

Auf der ganzen Welt tauchen fremdartige Sphären auf, die global für Unruhen und Panik sorgen. Mit ihnen erscheint Klaatu (Keanu Reeves), Repräsentant einer mächtigen Allianz von fremden Planeten, die die Erde und die Menschheit seit geraumer Zeit beobachten. Eilig stellt die US-Regierung ein Team von Wissenschaftlern zusammen, um das Rätsel der Erscheinungen aufzuklären und sich einer möglichen Bedrohung stellen zu können. Unter ihnen ist auch die Biologin Helen (Jennifer Connelly), die nach und nach das gesamte Ausmaß von Klaatus Auftrag als "Freund der Erde" begreift.