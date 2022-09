TV-Tipps am Samstag

In "Lost in Fuseta" (Das Erste) ermittelt ein deutscher Kommissar mit Asperger-Autismus in Portugal. Die Marvel-Helden "Ant-Man and the Wasp" (Sat.1) gehen auf eine Rettungsmission und im ZDF lädt Johannes B. Kerner zum Spenden-Special von "Der Quiz-Champion" ein.

10. September 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Lost in Fuseta": Benedict (Philippe Graber, l.) und Abel Peres (José Fidalgo, r.) bringen Kommissar Lost (Jan Krauter) zur Übergabe. © ARD Degeto/Mariella Koch