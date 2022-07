TV-Tipps am Samstag

Im Ersten feiert Florian Silbereisen "Das große Schlagercomeback 2022". Dave Bautista muss sich als "Der Spion von nebenan" (Sat.1) mit einem cleveren Mädchen herumschlagen. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten Motsi Mabuse und Laura Karasek gegeneinander an.

20:15 Uhr, Das Erste, Das große Schlagercomeback 2022, Show

Florian Silbereisen feiert "Das große Schlagercomeback.2022" - mit den emotionalen und überraschenden Comebacks des Jahres: ESC-Legende Nicole kehrt zurück auf die große Fernsehbühne. Nach jahrelanger TV-Pause gibt es ein Wiedersehen mit Nena. Außerdem präsentiert Florian Silbereisen den ersten großen TV-Auftritt von Helene Fischer 2022. Und nicht nur Nicole, Nena und Helene Fischer singen ihre allergrößten Hits! Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich außerdem auf Maite Kelly, Vicky Leandros, Ross Antony sowie auf viele weitere Stars, Hits, Überraschungen und Comebacks freuen.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Spion von nebenan, Komödie

CIA-Agent JJ (Dave Bautista) erhält nach einer missglückten Operation einen neuen Auftrag. Gemeinsam mit der Analystin Bobbi (Kristen Schaal) soll er die Wohnung der alleinerziehenden Mutter Kate überwachen - wäre da bloß nicht deren clevere Tochter Sophie (Chloe Coleman), die die Spione entlarvt und als Gegenleistung für ihr Schweigen knallharte Forderungen stellt.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Motsi Mabuse und Laura Karasek treten in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Siegerin winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, ONE, Im Abgrund, Krimi

Nicht jeder hat eine zweite Chance verdient. Da ist sich der erfahrene Ermittler Wallat (Peter Kurth) sicher - schon gar nicht der Kindermörder Hagenow (Tobias Moretti), der nach 15 Jahren Haft entlassen wird. Wallat übernimmt die Leitung eines LKA-Teams, das den potenziellen Wiederholungstäter überwacht. Wallat soll Hagenow auf frischer Tat ertappen, um ihn für immer hinter Gitter zu bringen. Das LKA-Team observiert ihn rund um die Uhr. Als Wallat ihn bei einem nächtlichen Spaziergang aus den Augen verliert, beginnt am nächsten Morgen ein Albtraum: Ein Junge ist spurlos verschwunden.

22:25 Uhr, Sat.1, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller

Afghanistan-Heimkehrer Jack Ryan (Chris Pine) sehnt sich nach Ruhe und nimmt deshalb einen Bürojob an der Wall Street an. Doch sein neuer Chef, der CIA-Agent William Harper (Kevin Costner), hat anderes mit ihm vor. Ryan soll einen Terror-Anschlag verhindern, mit dem ein Oligarch im Auftrag der russischen Regierung die US-Wirtschaft lahmlegen will. Als Undercover-Agent macht sich Ryan auf den Weg nach Moskau. Dort muss er lernen, dass er niemandem vertrauen kann.