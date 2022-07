TV-Tipps am Samstag

Ein toter Einbrecher beschäftigt den Ermittler Koops in "Harter Brocken" (Das Erste). Zwei Chaos-Cops ermitteln in "22 Jump Street" (ProSieben) undercover. In "Self/less" (Tele 5) überträgt ein todkranker Milliardär seinen Geist in einen jungen Körper.

16. Juli 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Harter Brocken: Die Fälscherin": Koops (Aljoscha Stadelmann) und Susanne Kramer (Nadja Bobyleva) sind gefesselt. © ARD Degeto/Kai Schulz

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Die Fälscherin, Krimi Ein Einbrecher hängt in St. Andreasberg tot vom Dach eines Ferienhauses, das eine geheimnisvolle Kunstrestauratorin (Katharina Heyer) bewohnt. Dorfpolizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) erhält diesmal bei seinen Ermittlungen unwillkommene Unterstützung: Die aus der Landeshauptstadt entsandte Ministerialbeamtin Kramer (Nadja Bobyleva) weicht ihm nicht von der Seite, um kritisch die Auslastung der abgelegenen Polizeistation zu prüfen. Mit seiner Mischung aus Gelassenheit und Bauernschläue kommt Koops dahinter, was der Einbrecher gesucht hat. 20:15 Uhr, VOX, 22 Jump Street, Action-Komödie Eine neue Designerdroge macht am College die Runde und hat bereits ein erstes Todesopfer gefordert. Die Cops Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) ermitteln undercover. Doch sie fangen auch an, sich unterschiedlichen Verlockungen des Collegelebens hinzugeben. 20:15 Uhr, Sat.1, Chaos im Netz, Animationsfilm Ralph und seine Freundin Vanellope stürzen sich in die Tiefen des World Wide Web: Vanellopes Existenz ist bedroht, als das Spiel "Sugar Rush", in dem sie als Rennfahrerin arbeitet, abgestellt wird. Abhilfe kann nur ein Ersatzteil schaffen, das sie bei Ebay ersteigern müssen. So stürzen sie sich kurzerhand in ein Abenteuer und entdecken fernab der Spielothek die Welt des Internets, die schon bald durch Ralphs Randale im Chaos versinkt. 20:15 Uhr, Tele 5, Self/less - Der Fremde in mir, Actionthriller Der Milliardär Damian Hale (Ben Kingsley) wird mit einer tödlichen Krebsdiagnose konfrontiert. Durch den Fund einer Visitenkarte nimmt Hale Kontakt zu einem gewissen Dr. Albright (Matthew Goode) auf, der ihm eine neue Behandlungsmethode verspricht. Sein Bewusstsein wird dafür in den gesunden, aber künstlichen Körper eines jungen Mannes transferiert. Doch Hale leidet nach seiner Umwandlung, für die er seinen Tod in der Öffentlichkeit vortäuscht, an starken Halluzinationen. 21:45 Uhr, Das Erste, Die Bestatterin - Die unbekannte Tote, Krimi Das Geschäft läuft nicht besonders gut bei Taubenbaum-Bestattungen in Hepperlingen. Deshalb arbeitet Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) wieder häufiger als Physiotherapeutin und ihr Bruder Hannes (Frederik Bott) tischlert eher Ladentheken als Särge. Die Leiche einer jungen Frau an einer Bushaltestelle bringt zwar Arbeit, aber da niemand weiß, um wen es sich handelt, ist mit einer wenig einträglichen Bestattung auf Staatskosten zu rechnen. Deshalb hat Lisas Vater Alfons (Artus Maria Matthiessen) überhaupt nichts dagegen, dass Lisa versucht, die Identität der Unbekannten zu klären.