TV-Tipps am Samstag

Ein Toter in einem Springbrunnen beschäftigt die Rechtsmedizinerin "Theresa Wolff" (ZDF). Joko und Klaas schicken wieder Promis zum "Duell um die Welt" (ProSieben). Im Ersten lädt Eckart von Hirschhausen zum "Quiz des Menschen" ein.

20:15 Uhr, ZDF, Theresa Wolff: Waidwund, Krimi

Im Bismarckbrunnen auf dem Marktplatz von Jena muss Theresa Wolff (Nina Gummich) einen Leichnam in Augenschein nehmen. Der Mann starb nicht vor Ort, sondern wurde an diese exponierte Stelle gebracht. Hauptkommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei) und sein Kollege Ceyhan Topal (Sahin Eryilmaz) ermitteln. Das Opfer war ein Gewinner der Wende. Mit drei weiteren Männern hatte er mit Patenten aus dem volkseigenen Kombinat das optische Unternehmen Aspiclab aufgebaut, das die Männer in den 90er-Jahren in den Konkurs trieben.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Show

Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Heute stellen sich Johannes Oerding, Kevin Großkreutz, Collien Ulmen-Fernandes und Riccardo Simonetti den neuen weltweit-wahnsinnigen Herausforderungen.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Ob Krimi-Dinner, Escape-Rooms oder Fernsehkrimis - Verbrechen üben von jeher eine große Faszination auf uns Menschen aus. Dr. Eckart von Hirschhausen begibt sich auf eine spannende Reise und trifft Dr. Constanze Niess. Sie ist Gesichtsrekonstrukteurin und unterstützt mit ihrer Arbeit die Polizei bei der Lösung rätselhafter Kriminalfälle. Im Gespräch mit der Spezialistin erfährt Dr. Eckart von Hirschhausen, bei welchen Verbrechen sie maßgeblich zur Aufklärung beigetragen hat.

20:15 Uhr, Tele 5, Teenage Mutant Ninja Turtles, Action

Reporterin April O'Neil (Megan Fox) zieht eine spektakuläre Story an Land: Der Verbrecher Shredder (Tohoru Masamune) und sein "Foot Clan" haben New York fest im Griff, Polizei und Politiker sind machtlos. Doch Hilfe naht - die Teenage Mutant Ninja Turtles wagen sich aus der sicheren Kanalisation und sagen dem Bösen den Kampf an. April ist hautnah dabei, wenn die mutierten Schildkröten gegen Shredder zu Felde ziehen.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, Superhelden-Action

Peter Parker (Andrew Garfield) hat als Spider-Man kein leichtes Leben: Auf der einen Seite fühlt er sich dazu verpflichtet die Menschen von New York zu beschützen, auf der anderen Seite bemüht er sich um die Beziehung zu seiner großen Liebe Gwen Stacy (Emma Stone). Die Lage spitzt sich zu, als Oscorp-Mitarbeiter Max Dillon (Jamie Foxx) durch einen Arbeitsunfall zum buchstäblich unter Strom stehenden Bösewicht Electro mutiert, und den Times Square zerstört. Zu allem Überfluss erfährt Peters Freund Harry Osborne (Dane DeHaan), dass er eine unheilbare Krankheit geerbt hat und dadurch Züge seines verhassten Vaters annimmt.