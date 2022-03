TV-Tipps am Samstag

In "Meine Braut, ihr Vater und ich" (RTLzwei) versucht Greg die Familie seiner Freundin von sich zu überzeugen. In "Legend of Tarzan" (Sat.1) hat Tarzan den Dschungel verlassen. Olivia möchte in "Friends With Money" (ZDFneo) ihr Leben ordnen.

"Meine Braut, ihr Vater und ich": Greg (Ben Stiller) versucht den Segen von seinem Schwiegervater in spe (Robert De Niro) zu bekommen. © RTLzwei