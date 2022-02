TV-Tipps am Samstag

In "Stralsund" (ZDF) werden Teenager aus Pflegefamilien für kriminelle Machenschaften benutzt. Beim "Quiz ohne Grenzen" (Das Erste) treten acht Prominente aus acht Ländern an. Außerdem geht Wolverine in "X-Men - Zukunft ist Vergangenheit" (ProSieben) auf Zeitreise.

05. Februar 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Stralsund: Wilde Hunde": Jo Brandt (Jack Owen Berglund) und Daria (Lea Drinda) wollen ihre neue Freiheit mit einem Restaurantbesuch feiern. © ZDF/Sandra Hoever