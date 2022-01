TV-Tipps am Samstag

Die Ermittler in "Friesland" (ZDF) nehmen einen verdächtigen Bestatter unter die Lupe. Bei Sat.1 ist der superschnelle Igel "Sonic the Hedgehog" unterwegs. In "Pompeii" (ProSieben) kämpft ein Gladiator während des verheerenden Vesuv-Ausbruchs um seine große Liebe.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Unter der Oberfläche, Krimikomödie

Bestatter Habedank (Holger Stockhaus) bietet Kunden eine "digitale Nachlassverwaltung" an. Denn Social-Media-Accounts, E-Mail-Postfächer und Dating-Apps müssen gekündigt, gelöscht oder stillgelegt werden. Als eine Kundin jedoch plötzlich stirbt, hat der rührige Bestatter nicht nur die Polizei am Hals, sondern auch die Anwältin des Witwers, Svantje Oltmann (Valerie Niehaus). Diese stellt im Namen ihres Mandanten Hinnerk Schwidden (Aljoscha Stadelmann) einen Anspruch auf das digitale Erbe.

20:15 Uhr, Sat.1, Sonic the Hedgehog, Digitaltrickspaß

Sonics außergewöhnliche Fähigkeit, sich in Sekundenschnelle fortbewegen zu können, ruft Widersacher hervor, die ihm keine andere Wahl lassen, als seine Heimat zu verlassen und auf die Erde zu fliehen. Doch auch hier bleibt er nicht lange unentdeckt und gerät ins Visier des sonderbaren Dr. Robotnik. Ob ihm der Kleinstadt-Cop Tom und dessen Frau aus der Klemme helfen können?

20:15 Uhr, ProSieben, Pompeii, Katastrophenfilm

Im Jahr 79 n. Chr. lebt Milo (Kit Harington) als versklavter Gladiator in Londinium. Eines Tages wird er von einem Sklavenhändler in die Gladiatorenschule in Pompeji gebracht. Auf seinem Weg dorthin begegnet er Cassia (Emily Browning), der Tochter des Staatsoberhaupts von Pompeji. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Als Milo seinen ersten Gladiatorenkampf in der Arena bestreitet, bricht der Vesuv aus. Er muss fliehen, doch nicht ohne Cassia.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Ins Rateduell wagen sich diesmal der für seine emotionalen Hits bekannte Chart-Stürmer Nico Santos, der auf den Comedian und Musiker Olli Dittrich trifft, und der erfolgreichste Schlagerexport der Schweiz, Beatrice Egli, die es mit der österreichischen "Let's Dance"-Moderatorin Viktoria Swarovski aufnimmt. Im dritten Match des Abends spielt "Wer weiß denn sowas?"- Routinier Jürgen Vogel gegen den als "King of live Comedy" gefeierten Mario Barth.

22:20 Uhr, Sat.1, Johnny English - Jetzt erst recht, Agentenkomödie

Vor einigen Jahren hat MI-7-Agent Johnny English (Rowan Atkinson) eine Mission in Mosambik aufs Gründlichste verhauen. Dafür schämt sich der vertrottelte Geheimdienstler so sehr, dass er Zuflucht in einem tibetischen Kloster sucht, wo es sich ein buddhistischer Mönch zur Aufgabe macht, ihn in asiatischer Kampfkunst auszubilden. Doch dann wird Johnny zum britischen Geheimdienst nach London zurückgeholt. Offenbar soll der chinesische Premierminister einem Attentat zum Opfer fallen. Ausgerechnet English muss die Drahtzieher jagen und den Anschlag verhindern.