TV-Tipps am Samstag

Im "Tatort" (Das Erste) endet die Weihnachtsfeier eines Versicherungsunternehmens tödlich. In "Terminator: Dark Fate" (ProSieben) stellen sich drei Frauen einer Killermaschine aus der Zukunft entgegen. Der Chaos-Agent "Johnny English" (VOX) hat es unterdessen mit einem Hacker zu tun.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Videobeweis, Krimi

Weihnachtsfeier in einem Versicherungskonzern, Karaoke, Alkohol, gelöste Stimmung. Am nächsten Morgen liegt ein Mitarbeiter tot im Foyer, offensichtlich über eine Balustrade gestürzt. Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) versuchen, den Abend zu rekonstruieren. Klar ist: Abteilungsleiter Oliver Jansen (Oliver Wnuk) und seine Mitarbeiterin Kim Tramell (Ursina Lardi), Konkurrentin des Toten, verließen als letzte das Haus. Keiner von beiden will etwas bemerkt haben. Doch unter Druck gesetzt, sagt Kim Tramell aus, dass Oliver Jansen sie vergewaltigt habe.

20:15 Uhr, ProSieben, Terminator: Dark Fate, Sci-Fi-Action

Dani Ramos (Natalia Reyes) ist eine unbescholtene Bürgerin, die plötzlich aus dem Alltag gerissen wird, als ein hochentwickelter Terminator aus der Zukunft sie angreift. Zum Glück bekommt sie Hilfe von dem Cyborg Grace (Mackenzie Davis). Zeitgleich erhält Sarah Connor (Linda Hamilton) einen anonymen Hinweis auf die Ankunft des Rev-9 (Gabriel Luna), der Dani ausschalten will. Gemeinsam stellen sich die drei Frauen dem Kampf.

20:15 Uhr, VOX, Johnny English - Man lebt nur dreimal, Agentenpersiflage

Bei einem Hackerangriff werden fast alle britischen Spione enttarnt. Nur Johnny English (Rowan Atkinson), der sich der Digitalisierung bislang erfolgreich widersetzen konnte, ist übrig. Mit seinen analogen Methoden ist ausgerechnet er die letzte Hoffnung für den Geheimdienst. So macht sich English mit seinem Kollegen auf, um die Welt zu retten. Dabei trifft er auch auf die verführerische wie mysteriöse Schurkin Ophelia (Olga Kurylenko).

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Namibia, Urlaubsserie

Diesmal mit an Bord sind die Freundinnen Sandra Winkler (Julia Malik) und Carola Albrecht (Eva Habermann). Ausgemacht war, dass die beiden in Namibia für Carolas Boutique shoppen gehen. Doch was Carola nicht weiß, ist, dass Sandra Bargeld in Höhe von 5.000 Euro dabei hat. Sandra möchte das geheim halten. Denn es ist für ihre Internet-Bekanntschaft Elias Marten (Leo Reisinger). Sie hat sich verliebt und möchte ihn nun in Namibia überraschen.

22:25 Uhr, Sat.1, Dumbo, Fantasy

Nach seinem Kriegseinsatz ist für den einstigen Zirkusstar Holt Farrier (Colin Farrell) nichts mehr so, wie es einmal war. Das Geschäft stagniert und er selbst muss wegen der Amputation seines Armes seine Karriere als glanzvoller Reiter an den Nagel hängen. Doch Zirkusdirektor Max Medici (Danny DeVito) hat eine Idee und lässt Farrier das Elefantenbaby "Dumbo" trainieren, das schon bald ungeahnte Fähigkeiten zum Besten gibt - mit Folgen.