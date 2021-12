TV-Tipps am Samstag

In "Der Kommissar und das Meer" (ZDF) gerät der Ermittler Robert Anders unter Mordverdacht. "Mary Poppins' Rückkehr" (Sat.1) rettet einen Familienvater vor dem Ruin. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten Moderatorin Ruth Moschner und Starkoch Alexander Herrmann gegeneinander an.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und das Meer: Woher wir kommen, wohin wir gehen, Krimi

Als auf Gotland eine verweste Frauenleiche gefunden wird, stellt sich schnell heraus, dass es sich um Line Anders (Paprika Steen) handelt, Ex-Frau von Kriminalhauptkommissar Robert Anders (Walter Sittler). Da immer mehr Beweise auftauchen, die auf Robert als Täter hinweisen, richtet sich der Verdacht der neuen Kriminalhauptkommissarin Anna-Maja Haglund (Maria Alm Norell) schnell gegen ihn. Robert lässt sich nicht so leicht abservieren und beginnt, im Alleingang zu ermitteln.

20:15 Uhr, Sat.1, Mary Poppins' Rückkehr, Musicalkomödie

Michael Banks' (Ben Whishaw) Leben ist durch den Tod seiner Ehefrau und die andauernde Weltwirtschaftskrise aus den Fugen geraten. Als sich seine Lage weiter zuspitzt, taucht unverhofft Mary Poppins (Emily Blunt) auf, sein Kindermädchen aus früheren Zeiten, um ihm mit seinen drei Sprösslingen zu helfen und diese in eine zauberhafte Welt voller magischer Momente zu entführen ...

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Show

Bei "Schlag den Star" wollen Moderatorin Ruth Moschner und Starkoch Alexander Herrmann zeigen, wer von ihnen die Nase vorn hat. In bis zu 15 Runden treten die beiden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Gewinner erhält 100.000 Euro.

20:15 Uhr, VOX, Bo und der Weihnachtsstern, Digitrickabenteuer

Der kleine Bo ist ein Esel. Sein größter Wunsch ist es, den Alltagstrott und die nicht enden wollenden Schufterei an der Dorfmühle für immer hinter sich zu lassen. Eines Tages ist es soweit: Er nimmt all seinen Mut zusammen und reißt aus. In Freiheit trifft Bo viele Freunde: Ein einsames Schaf, eine weiße Taube und drei alberne Kamele. Die ungleichen Freunde folgen einem großen Stern am Horizont und werden die Helden des allerersten Weihnachten.

21:45 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Wir haben es nicht besser verdient, Krimi

Nikolas Ostermann wird erschlagen in einer Waldruine gefunden. Auf seinem Handy findet sich die App "Dedekind", eine eigentlich harmlose Stundenplan-App des Dedekind-Gymnasiums. Schumann (Christian Berkel) und sein Team ermitteln an Nikolas' Schule und stellen bald fest, dass mehrere Schüler von dieser App bedroht und aufgefordert wurden, anzügliche Videos von sich aufzunehmen. Eine Mitschülerin, Blanka Dubitzky, hatte vor einer Woche Selbstmord begangen.