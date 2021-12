TV-Tipps am Samstag

Bei RTL wird am Samstag "Das Supertalent" 2021 gekürt. In Sat.1 wird Emma Watson in "Die Schöne und das Biest" in einem Schloss gefangen gehalten und Joko und Klaas duellieren sich auf ProSieben.

20:15 Uhr, RTL, Das Supertalent - Das große Finale, Show

Kölscher Gospelchor, Streetdancer oder Handschattenspieler - wer begeistert das Publikum im großen Finale von "Das Supertalent" am Samstag am meisten? Ein letztes Mal dürfen sich Lukas Podolski, die Starmagier Chris und Andreas Ehrlich aka Ehrlich Brothers, Chantal Janzen und Michael Michalsky auf zehn außergewöhnliche Talente freuen. Doch die Entscheidung, wer am Ende den Titel "Supertalent 2021" tragen und 50.000 Euro Siegprämie mit nach Hause nehmen darf, entscheiden im Livefinale allein die Zuschauerinnen und Zuschauer.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Schöne und das Biest, Fantasyfilm

Die schöne Belle (Emma Watson) wird von einem Biest (Dan Stevens), das einst aufgrund seiner gefühlskalten Art von einer Zauberin mit einem Fluch belegt wurde, in einem Schloss gefangen gehalten. Trotz der misslichen Lage arrangiert sie sich mit ihrer Situation und findet neue Freunde. Diese sehen in ihr die eine, die den Bann brechen und alle wieder in ihre wahren Gestalten zurückverwandeln könnte. Doch Eile ist geboten, denn die Dorfbewohner haben es auf das vermeintlich bösartige Biest abgesehen ...

20:15 Uhr, RTLzwei, Planet der Affen, Sci-Fi-Klassiker

Die drei amerikanischen Astronauten Taylor, Dodge und Landon befinden sich nach einem gelungenen Raum-Zeitsprung auf einem Irrflug durch das All. Sie müssen auf einem fremden Planeten notlanden, den sie umgehend erkunden. Schon bald finden sie erste Spuren einer Zivilisation. Doch während die menschen-ähnlichen Bewohner auf einer sehr primitiven Entwicklungsstufe dahinvegetieren, sind es intelligente, sprechende Affen, die den Planeten beherrschen

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg - Einer von uns, Krimi

Neben der Politik-Referentin Sophie Lowitz, dem Unternehmensberater Björn Schilling und dem PR-Spezialist Tobias Eichholz nimmt auch Juristin Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) an dem Seminar teil. Als diese eine Blutspur in der Hotelhalle entdeckt, ruft sie Wilsberg (Leonard Lansink) zu Hilfe. Der Münsteraner Privatdetektiv lässt sich nicht lange bitten und nimmt gemeinsam mit Ekki undercover die Ermittlungen auf. Für Overbeck ist klar: Tessa will sich nur wichtig machen. Tessa wiederum vermutet, dass hier ein Verbrechen vertuscht werden soll. Was die anderen Teilnehmenden verschweigen: Es war noch jemand da.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Show

Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?