TV-Tipps am Samstag

Bei VOX sind "Hänsel & Gretel" als Hexenjäger unterwegs. ProSieben zeigt das "Baywatch"-Remake mit Dwayne "The Rock" Johnson und im ZDF sucht Johannes B. Kerner unter Promis den "Quiz-Champion".

20:15 Uhr, VOX, Hänsel & Gretel - Hexenjäger, Fantasy-Action

Nachdem sie vor 15 Jahren eine böse Hexe getötet haben, sind die Geschwister Hänsel (Jeremy Renner) und Gretel (Gemma Arterton) zu gut ausgebildeten Hexenjägern herangereift. Eines Tages führt sie ihr Weg nach Augsburg, wo sie vom Bürgermeister der Stadt den Auftrag erhalten, eine Reihe verschwundener Kinder zu finden. Hinter den Entführungen steckt die böse Oberhexe Muriel (Famke Janssen), die die Kinder bei einem Ritual opfern will. Zusätzliche Probleme bereitet ihnen der brutale Amtsrichter Berringer, der die Geschwister für die Geschehnisse verantwortlich machen will.

20:15 Uhr, ZDF, Charlotte Link - Die Suche (2), Krimi

Die 14-jährige Amelie (Charlotte Lorenzen) ist wieder zurück bei ihrer Familie. Seit ihrem Verschwinden und der Rettung durch Alex Barnes (Nikola Trifunovic) scheint die Teenagerin jedoch wie ausgetauscht. Bei einem Ausflug ins Hochmoor verschwindet Amelie erneut. Detective Chief Inspector Caleb Hale (Lucas Gregorowicz) gerät nun noch mehr unter Druck: Er tappt nicht nur bei der Suche nach dem "Hochmoor-Killer" und einer Vermissten im Dunkeln, nun verliert er die einzige Zeugin trotz Personenschutz!

20:15 Uhr, Sat.1, Baywatch, Action

Mitch Buchannon (Dwayne "The Rock" Johnson) und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody (Zac Efron), ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur - und das Blatt wendet sich.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer Frank Plasberg "Zeitgeschehen", Katrin Müller-Hohenstein "Sport", Bastian Pastewka "Film & Fernsehen", Johann Lafer "Ernährung" und Christine Urspruch "Literatur & Sprache" in ihren Spezialgebieten besiegt, kann 100.000 Euro gewinnen.

21:45 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Endlich Mein, Krimi

Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) erwartet mit Spannung das langersehnte Comeback der Operndiva Flavia Petrelli (Leslie Malton). Nach einer mysteriösen Pause kehrt die berühmte Sopranistin mit Puccinis "Tosca" auf die Bühne zurück. Wenige Tage vor der Premiere nutzen Gewerkschaftler die Aufmerksamkeit, um gegen die Kommerzialisierung des Kulturbetriebs zu protestieren: Mit einem Streik wollen sie das Opernhaus lahmlegen. Kurz darauf geht ein Boot für Fahrdienste in Flammen auf und Petrellis Kostümassistentin Francesca (Cornelia Gröschel) kommt ums Leben.