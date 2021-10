TV-Tipps am Samstag

In "Friesland - Bis aufs Blut" (ZDF) wird eine Wissenschaftlerin tot aufgefunden - hätte der Mord verhindert werden können? Im Ersten feiert Florian Silbereisen den "Schlagerbooom 2021". Dwayne Johnson sucht in "San Andreas" (Sat.1) als Rettungspilot nach seiner Tochter.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland - Bis aufs Blut, Krimikomödie

Ein Polizeieinsatz von Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) entpuppt sich als falscher Alarm. Hanno Schlüter (Alexander Beyer) leidet offenbar unter Verfolgungswahn, vom angeblichen Einbrecher fehlt jede Spur. Doch dann wird Schlüters Frau Femke (Anja Pahl), eine Wissenschaftlerin für maritime Biotechnologie, tot aufgefunden. Hätten Süher und Henk den Tod von Femke verhindern können, wenn sie Hanno geglaubt hätten? Brockhorst (Felix Vörtler) macht die Aufklärung des Mordes zur Chefsache.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerbooom 2021 - Alles funkelt! Alles glitzert!, Show

Endlich kann der Schlager wieder so gefeiert werden, wie er so nur beim "Schlagerbooom" gefeiert wird! Die legendäre Dortmunder Westfalenhalle verwandelt sich in ein riesiges Lichtermeer - unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!". Florian Silbereisen präsentiert die TV-Schlagershow des Jahres mit vielen großen Stars - und natürlich mit vielen Schlagern zum Mitsingen und Mitfeiern!

20:15 Uhr, Sat.1, San Andreas, Katastrophenaction

Kalifornien wird von einem schweren Erdbeben erschüttert; es gilt als die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Der Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake (Alexandra Daddario). Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) will er Blake finden und gleichzeitig die Ehe-Differenzen überwinden.

20:15 Uhr, RTLzwei, Shutter Island, Psychothriller

US-Marshal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) kommt im Jahr 1954 mit seinem Kollegen Chuck (Mark Ruffalo) auf die kleine Insel Shutter Island, wo sich eine Nervenheilanstalt für Schwerverbrecher befindet. Dort ist eine gefährliche Gefangene (Emily Mortimer) ausgebrochen und die beiden Marshals sollen ermitteln, wie es zum Verschwinden der Frau kommen konnte. Die Ärzte und Pfleger verhalten sich nicht sehr kooperativ und schnell merkt Teddy, dass sich hinter den Mauern der Psychiatrie ein dunkles Geheimnis verbirgt.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer

Neue Auftritte, neue Hinweise und eine neue Enthüllung: Der Masked-Singer-Rätselspaß geht in die zweite Runde. Welcher Star verbirgt sich unter dem Axolotl, Hammerhai, Mops, Mülli Müller, Phönix, Raupe, Stinktier, Teddy und der Heldin? Prominente Unterstützung bekommt das Rateteam Ruth Moschner und Rea Garvey heute von Schauspielerin Janin Ullmann.