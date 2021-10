TV-Tipps am Samstag

Das "starke Team" (ZDF) sucht den Mörder eines Mannes unter dessen Erben. Bei RTL geht das "Supertalent" in eine neue Staffel. In "Verblendung" (ProSieben) deckt ein Journalist mithilfe einer Hackerin dunkle Familiengeheimnisse auf.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Sterben auf Probe, Krimi

Bevor Familienoberhaupt Bernhard Paulsen (Peter Meinhardt) die Nachlassregelung mit Frau und Kindern besprechen kann, stirbt er - und das Testament ist verschwunden. Das Team nimmt die Ermittlungen auf. Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (Florian Martens) sind sich einig: Eines der Familienmitglieder muss der Mörder des wohlhabenden Bernhard Paulsen sein.

20:15 Uhr, RTL, Das Supertalent, Show

Die neuen Moderatoren Lola Weippert und Chris Tall bringen sowohl gutes Gespür für Talente wie auch für Comedy mit - und sind neugierig auf die vielseitigen Teilnehmer. Die Jury besteht in Folge eins aus den Starmagiern Ehrlich Brothers, Michael Michalsky, Motsi Mabuse und Riccardo Simonetti. Als Talente sind unter anderem Maryna Zaitseva und die "Light Balance Kids", Jannick Holste, Wesley Williams und Johannes Stötter dabei.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

In drei spannenden und unterhaltsamen Runden spielen sechs Prominente an der Seite von Bernhard Hoëcker und Elton um Bares für die Unterstützer unter den Zuschauenden, die zuvor auf das richtige Sieger-Team gesetzt haben. Am Ende jeder Runde wird der erspielte Gewinn unter denen, die richtig getippt haben, aufgeteilt. Im anschließenden Finale treten die prominenten Gewinner der ersten drei Runden an, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen.

20:15 Uhr, ProSieben, Verblendung, Thriller

Der Enthüllungsjournalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) zieht in die winterliche, schwedische Provinz. Im Auftrag eines alternden Großindustriellen soll er ein grauenvolles Verbrechen aufklären, das Jahrzehnte zurück liegt. Unterstützung erhält er von der jungen, hochbegabten Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

22:20 Uhr, Sat.1, Sherlock Holmes, Detektivthriller

Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) löst mit Hilfe präziser Beobachtung und messerscharfer Kombinationsgabe jeden Fall, doch seine Marotten und teilweise illegalen Methoden machen es besonders seinem treuen Gefährten Dr. Watson (Jude Law) nicht immer leicht. Im Falle des diabolischen Ritualmörders Lord Blackwood (Mark Strong) wird die Genialität des Duos auf eine harte Probe gestellt: Obwohl der Serienkiller unter Zeugen durch den Strang exekutiert wurde, geht das Morden weiter.