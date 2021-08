TV-Tipps am Samstag

In "Stralsund" (ZDF) wird ein Anwalt erschossen in seiner Villa aufgefunden. Im Ersten lädt Eckart von Hirschhausen wieder zu seinem "Quiz des Menschen". Außerdem gehen die Hochstapler "Brothers Grimm" (Tele 5) auf Hexenjagd.

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund: Das Manifest (1/2), Krimi

Der gewaltsame Tod eines Wirtschaftsanwalts konfrontiert Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und ihre Kollegen mit einem komplexen Fall, der bis in die Nachwendezeit zurückreicht. Johannes Kellermann (Neithardt Riedel) wird erschossen in seiner Villa aufgefunden. Erste Ermittlungen deuten auf einen Raubmord hin. Doch als ein Manifest auftaucht, in dem sich eine Gruppe zu dem Mord bekennt und den "Tod der Medusa" ankündigt, nimmt der Fall eine brisante Wendung.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Eineiige Zwillinge üben von jeher eine große Faszination auf uns Menschen aus. Doch verbindet sie neben dem identischen Erbgut tatsächlich auch eine Seelenverwandtschaft? Und warum nimmt die Zahl der Mehrlingsgeburten stetig zu? Diesen und anderen genetischen Phänomenen widmet sich Dr. Eckart von Hirschhausen mit seinen prominenten Gästen. Mit dabei sind unter anderem: Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen, Schauspieler und Komiker Michael Kessler, und die Moderatorin Jana Ina Zarrella.

20:15 Uhr, Sat.1, Peter Hase, Familienkomödie

Peter ist ein aufgeweckter Hase, der gemeinsam mit seinen tierischen Freunden in einem Wald lebt und für jede Menge Unfug sorgt - insbesondere im Garten von Mr. McGregor, der mit allen Mitteln versucht, das Schlitzohr zu verjagen. Als McGregor jedoch unverhofft verstirbt, geht der Kampf zwischen Mensch und Tier in eine nächste Runde, als ein neuer Widersacher auf den Plan tritt.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In bis zu 15 Runden treten heute Sophia Thomalla und Evelyn Burdecki im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Tele 5, Brothers Grimm, Fantasygroteske

Die Brüder Will (Matt Damon) und Jacob Grimm (Heath Ledger) ziehen zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch Deutschland und geben sich als Dämonenjäger aus. Eines Tages sollen die beiden Hochstapler neun Mädchen aufspüren, die in einem finsteren Wald verschwunden sind. In Begleitung ihres Bewachers Cavaldi (Peter Stormare) und der ebenso schönen wie mutigen Fährtensucherin Angelika (Lena Headey) machen die Brüder sich auf den Weg - und merken bald, dass sie es diesmal mit echten Spukgestalten zu tun haben, die unter dem Kommando der furchtbaren Spiegelkönigin stehen.