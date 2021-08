TV-Tipps am Samstag

Im ZDF sucht Kommissarin Mohn in "In Wahrheit" einen Sexualstraftäter. In "The Lego Movie 2" (Sat.1) geht der tollpatschige Emmet auf eine Rettungsmission im All. Und in "Die ultimative Chart Show" (RTL) geht es um skandalöse Hits.

"In Wahrheit: In einem anderen Leben": Hauptkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) begegnet dem Hauptverdächtigen Arno Biewer (Milton Welsh).

20:15 Uhr, ZDF, In Wahrheit: In einem anderen Leben, Krimi

Die Polizei in Saarlouis wird in die gynäkologische Abteilung des Klinikums gerufen. Eine Frau wurde mit K.-o.-Tropfen wehrlos gemacht und vergewaltigt. Der Name des Opfers: Barbara Falk (Anja Kling). Das Besondere: Es geschah in ihrem eigenen Haus, in ihrem eigenen Schafzimmer. Judith Mohn (Christina Hecke), die ermittelnde Kommissarin, ist aufgebracht, als sie am Tatort eintrifft und die Befragung des Opfers bereits in vollem Gange ist.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß? - Spezial, Show

Guido Cantz meldet sich diesmal vom schönen Chiemsee und präsentiert vor perfekter Urlaubskulisse die Sommerausgabe der Samstagabendshow. Im Special stehen wieder die lustigsten 20 Filme mit der versteckten Kamera aus dem letzten Jahr auf dem Programm - inklusive jeder Menge Highlights, bei denen Prominente entweder als Lockvogel im Einsatz waren oder selbst in die Falle gelockt wurden.

20:15, Sat.1, The Lego Movie 2, Digitaltrickabenteuer

Die einst lebendige Lego-Welt gibt mittlerweile ein trostloses Bild ab. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Als ob das nicht schon genug wäre, bringen Angreifer Emmets Freunde in ihre Gewalt, woraufhin sich der Bauarbeiter in ein waghalsiges Abenteuer stürzt. Gemeinsam mit Rex versucht er, eine erzwungene Heirat zwischen Batman und einer Alien-Königin zu verhindern, da er denkt, dass er dadurch alle vor der "Box des Vergessens" retten kann. Doch der Untergang steht kurz bevor.

20:15 Uhr, ProSieben, Was Männer wollen, Komödie

Als die Sportmanagerin Ali Davis (Taraji P. Henson) wieder einmal zu Gunsten eines Mannes von ihrem Chef übergangen wird, fällt sie in ein tiefes Loch. Nach dem Besuch bei einer Wahrsagerin und einem Schlag auf den Kopf steht das Glück jedoch auf ihrer Seite: Die ehrgeizige Businessfrau kann plötzlich die Gedanken von Männern lesen. Entschlossen, es ihrem Boss zu zeigen, macht sie sich ihre neue Fähigkeit zu Nutze.

20:15, RTL, Die ultimative Chart Show LIVE - Die erfolgreichsten Skandalhits, Musikshow

"Die ultimative Chart Show" wird volljährig. RTL feiert das Live-Event mit den skandalösesten Hits aller Zeiten zum 18. Geburtstag! Bei Oliver Geissen lassen es heute großartige und verrückte Gäste krachen - und sie singen noch einmal ihre aufsehenerregendsten Hits. Mit Evelyn Burdecki und Olivia Jones spricht Geissen darüber, welche Skandal-Geschichten heute noch schockieren und welche nicht. Showacts sind unter anderem Peter Maffay und Ross Antony.