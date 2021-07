TV-Tipps am Samstag

Im Ersten sucht Commissario Brunetti den Mörder eines Priesters. Bei RTL präsentiert Oliver Geissen "Die 80er Show". Später sucht die "Diplomatin" (Das Erste) in Manila nach zwei vermissten Deutschen.

20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Tod zwischen den Zeilen, Krimi

Mit dem Fund einer Leiche beginnt für Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) ein rätselhafter Fall: Enrico Franchini, ein ehemaliger Priester, der sein Leben dem Sammeln von kostbaren Schriften widmete, wurde in seiner Wohnung brutal ermordet. Kopien aus alten Büchern, die sich auf seinem Computer finden, führen zu rätselhaften Vorgängen in der Biblioteca Merula, die für ihre uralten Bestände berühmt ist. Von der Leiterin Dottoressa Fabbiani (Jenny Schily) erfahren die Ermittler, dass seit einiger Zeit einzelne Seiten aus kostbaren Folianten herausgetrennt und gestohlen wurden.

20:15 Uhr, RTL, Die 80er Show, Retroshow

Ob Serien, Musik oder Mode - Die 80er sind so beliebt wie eh und je! Grund genug, dieses Jahrzehnt zu feiern! Moderator Oliver Geissen präsentiert die erfolgreichsten Songs und Alben der Achtziger Jahre und schwelgt zusammen mit seinen Gästen in Erinnerungen an Ereignisse aus Gesellschaft, Technik, Kino, Sport, Politik und vielem mehr. Nicht zuletzt die Showacts bringen das Gefühl dieses besonderen Jahrzehnts direkt ins Wohnzimmer!

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Mörderische Rendite, Krimi

Der Eintritt in den Ruhestand - das könnte eigentlich etwas Schönes sein. Doch Paul Dietze (Michael Kausch) - Wilsbergs (Leonard Lansink) Freund - hat nichts zu feiern. Das mühsam Ersparte ist weg. Die angeblich lukrative Altersvorsorge, die ihm der "Vermögensberater" Uli Pape (Simon Schwarz) damals aufgeschwatzt hat, hat sich als totaler Reinfall entpuppt. Paul und seine Ehefrau Elfie (Klara Höfels) stehen vor dem Nichts. Wilsberg will diese Ungerechtigkeit so nicht einfach hinnehmen.

20:15 Uhr, Sat.1, Happy Family, Gruseltrickkomödie

Die Wünschmanns sind nicht gerade glücklich: Der Buchladen von Mama Emma läuft nicht rund, Papa Frank sieht vor lauter Akten kein Licht mehr am Horizont, der intelligente Sohnemann Max wird in der Schule gemobbt und Töchterchen Fee steckt mitten in der Pubertät. Eine Monster-Kostüm-Party könnte für ein wenig Abwechslung sorgen, bis sich Dracula, der Fürst der Finsternis, einmischt und eine alte Hexe damit beauftragt, die gesamte Familie in echte Monster zu verwandeln ...

21:45 Uhr, Das Erste, Die Diplomatin - Entführung in Manila, Politthriller

Karla Lorenz (Natalia Wörner) wurde im Auswärtigen Amt auf das "Abstellgleis" gebracht - aber nur vorläufig. Denn ihre Erfahrung mit Geiselbefreiungen und gute Kontakte vor Ort prädestinieren sie für einen Sonderauftrag auf den Philippinen: Dort werden zwei Deutsche vermisst, die sich möglicherweise in der Hand von muslimischen Rebellen befinden. Schnell findet Karla in Manila heraus, dass man ihr in Berlin einiges verschwiegen hat. Die vermeintlichen Urlauber waren in illegale Waffenlieferungen aus Deutschland verwickelt.