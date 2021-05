TV-Tipps am Samstag

In Rotterdam steigt das Finale des "Eurovision Song Contest 2021" (Das Erste). Detektiv "Wilsberg" (ZDF) ermittelt, als drei Ladenbesitzer von ihrem Vermieter schikaniert werden. Jason Statham legt sich in "The Transporter Refueled" (VOX) mit der Russenmafia an.

22. Mai 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Eurovision Song Contest 2021": Jendrik vertritt Deutschland mit dem Lied "I Don't Feel Hate". © NDR