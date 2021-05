TV-Tipps am Samstag

Die "Guardians of the Galaxy" (ProSieben) müssen im zweiten Teil das Geheimnis um Star-Lords Herkunft entwirren. Ein Mord führt Detektiv "Wilsberg" (ZDF) auf die Spur der Müll-Mafia. In "2012" (ZDFneo) bedroht eine Sonneneruption die Erde.

01. Mai 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Guardians of the Galaxy Vol. 2": Star-Lord (Chris Pratt) und sein Team müssen wieder ihr Bestes geben © Walt Disney Studios