TV-Tipps am Samstag

In "München Mord" (ZDF) taucht eine Leiche in 70er-Jahre-Kleidung auf. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams wieder für einen guten Zweck. In "22 Jump Street" (ProSieben) ermitteln zwei Chaos-Cops undercover.

13. Februar 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"München Mord: Der Letzte seiner Art": Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Ludwig Schaller (Alexander Held, m.) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) © ZDF/Jürgen Olczyk