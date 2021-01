TV-Tipps am Samstag

"Stubbe" (ZDF) sorgt sich um seine Tochter, die undercover bei einem dubiosen Pflegedienst ermittelt. Beim "Quiz mit Jörg Pilawa" (Das Erste) treten heute Promis an. Sandra Bullock und Melissa McCarthy gehen in "Taffe Mädels" (ProSieben) auf Verbrecherjagd.

20:15 Uhr, ZDF, Stubbe - Tödliche Hilfe, Krimi

Stubbes (Wolfgang Stumph) Tochter Christiane (Stephanie Stumph), freie Journalistin in Hamburg, wird von ihrem Dresdener Jugendfreund Malte (Patrick Güldenberg) um Hilfe gebeten bei der Aufklärung des Todes seiner pflegebedürftigen Mutter. Da gerade die Sommerferien ihrer neunjährigen Tochter Caroline (Greta Kasalo) vor der Tür stehen, beschließt sie, Arbeit und Familienbesuch zu kombinieren, und die Ferien mit ihrer Tochter in Dresden zu verbringen. Dort taucht sie in die Welt eines Dresdener Pflegedienstes ein.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Quiz mit Jörg Pilawa - Prominenten-Special, Quizshow

In einem XXL-Special raten an diesem Abend prominente Zweierteams und verbessern oder verschlimmbessern ihre Antworten mithilfe ihrer Vetos. Zu Gast bei Jörg Pilawa sind unter anderem Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss", "Bergdoktor" Hans Sigl mit seiner Ehefrau Susanne sowie die Comedians Paul Panzer und Atze Schröder.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Hobbit - Smaugs Einöde, Fantasyabenteuer

Der Hobbit Bilbo Beutlin ( ), der Zauberer Gandalf (Ian McKellen) und die Zwergentruppe um Anführer Thorin Eichenschild (Richard Armitage) haben die ersten Gefahren auf dem Weg zum Berg Erebor, der Heimat der Zwerge, überstanden. Aber ehe sie auf den wiedererwachten Drachen Smaug treffen, der ihre Heimat besetzt hält, müssen sie erst noch ihren schaurigen Verfolgern, den Soldaten des Orkkönigs Azog (Manu Bennett), entkommen.

20:15 Uhr, ProSieben, Taffe Mädels, Actionkomödie

Als die ehrgeizige FBI-Agentin Sarah Ashburn ( ) für einen Spezialauftrag nach Boston geschickt wird, trifft sie auf die kaltschnäuzige Streifenpolizistin Shannon Mullins (Melissa McCarthy), die kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ungleiche Paar soll einen Drogenboss hochnehmen und muss dabei - ob sie wollen oder nicht - zusammenarbeiten. Die Ungleichheit der beiden wird dabei zum Schlüssel ihres Erfolges.

20:15 Uhr, VOX, Aufbruch zum Mond, Raumfahrtdrama

Es geht um die Geschichte der ersten bemannten Mondfahrt: Im Fokus stehen Neil Armstrong (Ryan Gosling) und das Jahrzehnt, das zum Flug der Apollo 11 führte. Der Film, der aus Armstrongs Perspektive erzählt wird und auf dem Buch von James R. Hansen basiert, zeigt eine der gefährlichsten Missionen unserer Geschichte.