TV-Tipps am Samstag

Kommissarin Heller (ZDF) hat es in ihrem letzten Fall mit einem Mädchenhändlerring zu tun. Jeremy Renner ist in "Catch Me" (ProSieben) einfach nicht zu fangen. In "Arrival" (VOX) kommuniziert die Sprachwissenschaftlerin Dr. Banks mit Aliens.

16. Januar 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Kommissarin Heller: Panik": Kommissarin Heller (Lisa Wagner, M.) muss sich gegen ihren Chef Hinnrichs (Peter Benedict, h.) durchsetzen. © ZDF/Hannes Hubach