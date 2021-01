TV-Tipps am Samstag

Detektiv "Wilsberg" (ZDF) wird in Intrigen im Umkreis einer Brotfabrik verwickelt. Beim Duell "Klein gegen Groß" (Das Erste) ist heute Nena zu Gast. Nur eine Zeitschleife beschützt "Die Insel der besonderen Kinder" (Sat.1).

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Unser tägliches Brot, Kriminalfilm

Beweise finden ist Wilsbergs (Leonard Lansink) tägliches Brot. Aber Beweise beschaffen, damit einem Mitarbeiter Diebstahl nachgewiesen werden kann, nicht. Doch genau das fordert Fabian Barkland (Laurens Walter), Mehrheitseigner des gleichnamigen Traditionsbetriebes in der Pumpernickel-Herstellung, von dem Münsteraner Privatdetektiv. Als Betriebsrat hat Mitarbeiter Tobias Nagel (André Röhner) jedes Recht, für die Arbeitnehmerinteressen einzutreten. Doch damit ruft er Firmen-Anwalt Hartmut Niehoff (Juergen Maurer) auf den Plan, der für Fabian Barkland den unliebsamen Betriebsrat loswerden soll.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

In zehn spannenden Duellen stellen sich Kai Pflaumes prominente Gäste kleinen Könnern. Für Pop-Ikone Nena geht es auf eine Zeitreise in die Charts der 80er-Jahre. In ihrem Duell muss die Sängerin die Songs an einem Ausschnitt von nur einer Sekunde Länge erkennen. Ihr Gegenspieler Ben (12) behauptet jedenfalls, ein besseres Gehör für die Achtziger zu haben als die Sängerin.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Insel der besonderen Kinder, Fantasydrama

Seit jeher erzählt Jacobs (Asa Butterfield) Großvater Abraham von einer Insel, auf der er mit Kindern lebte, die magische Fähigkeiten besaßen. Nach dessen Tod reist der 16-jährige Jacob dorthin. Er findet eine verlassene Ruine, doch es scheint, als gebe es die Kinder aus Abrahams Geschichten noch - und zwar unter der Obhut einer gewissen Miss Peregrine (Eva Green).

20:15 Uhr, ZDFneo, Gladiator, Monumentalepos

Kaiser Marc Aurelius (Richard Harris) will den siegreichen und beim Volk beliebten Feldherren Maximus (Russell Crowe) zu seinem Nachfolger machen. Als sein Sohn Commodus (River Phoenix) davon erfährt, tötet er seinen Vater und lässt sich selber zum neuen Kaiser krönen. Maximus wird verstoßen und zum Tode verurteilt, doch ihm gelingt die Flucht. In einer Gladiatorenschule kann er neuen Ruhm ernten und kehrt schließlich nach Rom zurück, um Rache an Commodus zu nehmen.

20:15 Uhr, ProSieben, Thor, Fantasy-Action

Gerade noch sollte Thor ( ) seinem Göttervater Odin (Anthony Hopkins) auf den Thron von Asgard folgen, da fällt er durch seine Unbeherrschtheit in Ungnade und wird von Odin auf die heutige Erde verbannt. Seiner göttlichen Allmacht und seines magischen Hammers Mjölnir beraubt, fällt es dem Helden schwer, sich dort zurechtzufinden. Mitten in New Mexico trifft er auf die Astrophysikerin Jane Foster (Natalie Portman). Ihr Team nimmt Thor auf. Wenig später wird das Militär auf den kampfstarken Hünen aufmerksam.