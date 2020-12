TV-Tipps am Samstag

In "Friesland" (ZDF) kümmert sich Streifenpolizist Cassens um eine Frau ohne Gedächtnis. Eddie Redmayne sammelt in New York "Phantastische Tierwesen" (Sat.1) ein. Im Ersten präsentiert Guido Cantz das Beste aus 40 Jahren "Verstehen Sie Spaß?".

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Gegenströmung, Krimikomödie

Der ostfriesische Streifenpolizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) trifft am Leeraner Hafen auf eine junge, rätselhafte Frau (Sophie Pfennigstorf). Sie behauptet, sich nicht erinnern zu können, wer sie ist. Die Frau hat weder ihren Ausweis noch ihr Handy bei sich. Am Hinterkopf klafft eine Platzwunde. War es ein Unfall, ein Verbrechen oder lügt sie Henk einfach nur an? Bevor Henk mehr über die Umstände des Gedächtnisverlustes herausfinden kann, verschwindet die junge Frau von der Polizeidienststelle.

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Fantasymärchen

Der Zauber-Zoologe Newt Scamander ( ) kommt mit einem geheimnisvollen Koffer in New York an. Durch Zufall entwischt das Zauberwesen Niffler, welches in der Stadt großes Chaos anrichtet. Porpentina (Katherine Waterston) macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer und seinem Besitzer, um die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Durch eine folgenschwere Verwechslung finden jedoch noch mehr zauberhafte Kreaturen ihren Weg ins Freie.

20:15 Uhr, Das Erste, 40 Jahre Verstehen Sie Spaß?, Show

Guido Cantz präsentiert die zehn schönsten Klassiker aus 40 Jahren "Verstehen Sie Spaß?". Dazu gibt es natürlich auch wieder brandneue Filme zu sehen: Judith Rakers wird im Studio der "Tagesschau" reingelegt. Henning Baum wurde von bei einem Promo-Trailer für den Film "Catweazle" verladen. Komikerin Tahnee spielt den Lockvogel an einer Bergbahn und Hartmut Engler feiert mit seiner Band PUR deren 40-jähriges Jubiläum.

20:15 Uhr, VOX, Santa Clause 2: Eine noch schönere Bescherung, Weihnachtsspaß

Seit acht Jahren macht Scott Calvin (Tim Allen) den Job als Weihnachtsmann und die Elfen am Nordpol feiern ihn als den besten Santa, den sie je hatten. Doch dann gibt es Probleme: Scotts Sohn Charlie (Eric Lloyd) steht auf der Liste der "bösen Kinder". Außerdem hat Scott das Kleingedruckte in seinem Weihnachtsmann-Vertrag überlesen: Er muss innerhalb eines Monats heiraten, um den Job als Santa zu behalten.

20:15 Uhr, ZDFneo, Notting Hill, Romanze

Als Anna Scott (Julia Roberts) William Thackers (Hugh Grant) Buchladen betritt, ist er überglücklich - denn sie ist ein Superstar und er ein Fan. Als er ihr jedoch ein Glas Orangensaft übers T-Shirt kippt, ist er blamiert. William kann Anna nicht vergessen und als sie tatsächlich anruft und eine Nachricht hinterlässt, er solle sie im Hotel Ritz besuchen, kauft William Blumen und eilt dorthin. Doch was er sich als eine Begegnung unter vier Augen vorgestellt hat, ist etwas völlig anderes.