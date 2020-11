TV-Tipps am Samstag

Privatdetektiv "Wilsberg" (ZDF) ermittelt wegen Cybermobbing an einer Ärztin. Der Luxusliner "Poseidon" (RTLzwei) kentert mit 4.000 Passagieren an Bord. In "Mr. & Mrs. Smith" (Sat.1) führen Brad Pitt und Angelina Jolie ein mörderisches Doppelleben.

28. November 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

ZDF/Uwe Schäfer "Wilsberg: Alles Lüge": Zwischen Fake News und Hetzkampagnen im Netz ermittelt Wilsberg (Leonard Lansink) in einem sehr realen Mordfall.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Alles Lüge, Krimi Auf dem Wochenmarkt wird Ekki (Oliver Korittke) von einem säumigen Steuerzahler angegriffen. Der Zeuge Paul Schlächter (Wolfgang Maria Bauer) stürzt bei dem Versuch, Ekki zu helfen und verletzt sich leicht. (Leonard Lansink) bringt ihn kurzerhand zu der Ärztin Dr. Britta Lüders (Brigitte Zeh). Sie bittet Wilsberg um Hilfe. Oliver Busch, ein ehemaliger Patient, verbreitet im Netz Lügen über die Ärztin. Wilsberg verspricht, den Fall unter die Lupe zu nehmen. Doch als Wilsberg die Wohnung des Enthüllungsjournalisten und Ex-Junkies Oliver Busch betritt, ist dieser tot. 20:15 Uhr, RTLzwei, Poseidon, Katastrophenaction Der Luxusliner "Poseidon" befindet sich mit 4.000 Passagieren auf einer Atlantik-Kreuzfahrt. Während die meisten Gäste auf das neue Jahr anstoßen, machen die Offiziere auf der Brücke eine schreckliche Entdeckung - eine gigantische Monsterwelle rast auf das Kreuzfahrtschiff zu. Die "Poseidon" wird mit voller Wucht getroffen und kentert. Während die meisten Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben kommen, überlebt eine Gruppe von Menschen im Ballsaal des Schiffes. Der Aufforderung des Kapitäns, den angeblich sicheren Saal nicht zu verlassen und auf Hilfe zu warten, will jedoch nicht jeder Folge leisten. 20:15 Uhr, Sat.1, Mr. & Mrs. Smith, Actionkomödie Nach außen sind John ( ) und Jane Smith (Angelina Jolie) ein normales Vorstadtehepaar mit einem gewöhnlichen Leben. Doch beide haben ein Geheimnis: Sie sind die gefährlichsten Auftragskiller der Welt und arbeiten für konkurrierende Organisationen. Als sie eines Tages aufeinander angesetzt werden, kommt langsam die ganze Wahrheit heraus. Ab sofort nehmen sich die beiden gegenseitig ins Visier. 20:15 Uhr, Tele 5, Pakt der Wölfe, Mysteryabenteuer Im Gévaudan, einer entlegenen Gebirgslandschaft in Frankreich, geht zur Zeit der Regierung König Ludwigs XV. eine Bestie um, die schon hunderte von Menschen auf grausamste Weise getötet hat. Der Wissenschaftler und Abenteurer Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan) und sein Blutsbruder, der Irokese Mani (Mark Dacascos), machen sich in Gévaudan auf, um die Bestie zur Strecke zu bringen - und stoßen dabei auf eine unglaubliche Verschwörung. 22:45 Uhr, Sat.1, Salt, Actionthriller Als der russische Überläufer Orlov (Daniel Olbrychski) den US-Behörden erklärt, CIA-Top-Agentin Evelyn Salt (Angelina Jolie) sei eine russische Schläferin, sieht das zunächst nur nach einer Rufmordkampagne aus. Orlov behauptet, dass sie in ein paar Tagen den russischen Präsidenten in New York töten werde - eine unglaubliche Anschuldigung gegen die hochdekorierte Spionin. Dennoch taucht Salt auf spektakuläre Weise ab, um sich dem Zugriff ihrer Kollegen zu entziehen.