TV-Tipps am Samstag

Kommissar Anders (ZDF) hat es auf Gotland mit einem schwierigen Kollegen zu tun. Die zehnjährige Sophie geht mit dem "Big Friendly Giant" (Sat.1) auf Abenteuerreise. Beim Duell "Klein gegen Groß" (Das Erste) ist Wladimir Klitschko zu Gast.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und das Meer: Aus glücklichen Tagen, Krimi

Ein Mord und ein Einbruch in Visby auf Gotland führen zu einem alten Polizisten-Selbstmord: Kommissar Anders (Walter Sittler) muss sich fragen, ob er in der Vergangenheit einen Ermittlungsfehler begangen hat. Eine lokale Einbruchsserie mündet im Mord an einem Hausbesitzer. Robert Anders und sein Team untersuchen den Fall. Unterstützung liefert Polizist Sigge (Matti Boustedt), den keiner leiden kann, weil er einen Kollegen auf der Insel Farö für einen Mörder hält.

20:15 Uhr, Sat.1, BFG - Big Friendly Giant, Fantasymärchen

Als das Waisenkind Sophie (Ruby Barnhill) eines Nachts einen Riesen bei seinem Streifzug entdeckt, wird sie prompt von ihm in sein Reich entführt und fürchtet nun, von ihm gefressen zu werden. Doch schon bald stellt sich heraus, dass er eigentlich ein ganz freundliches Wesen ist - im Gegensatz zu seinen Artgenossen, die sich als menschenfressende Kreaturen entpuppen. Sophie und der Riese schmieden daher einen Plan, die Bösen zu bekämpfen.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Eine echte Premiere gibt es für Box-Legende Wladimir Klitschko, der zum ersten Mal überhaupt als Kandidat in einer Spielshow auftritt. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister tritt zu einem ganz speziellen "Liegestütz-Bilderrätsel-Duell" gegen den gerade mal siebenjährigen Ray an. Wer hat mehr Power in den Armen, um das Duell für sich zu entscheiden?

20:15 Uhr, VOX, 96 Hours - Taken 3, Action

Nachdem der Familienvater und Ex-CIA-Agent Bryan Mills (Liam Neeson) bereits seine Tochter Kim und seine Ex-Frau Leonore aus den Fängen skrupelloser Gangster befreien musste, gerät er jetzt selbst ins Fadenkreuz der Polizei. Als er Leonore ermordet in ihrer Wohnung auffindet, wird er für die Polizei zum Hauptverdächtigen. Dank seiner Fähigkeiten als ehemaliger Agent gelingt ihm knapp vor seiner Verhaftung die Flucht. Es beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Mills und dem hartnäckigen Polizeiinspektor Franck Dotzler (Forest Whitaker). Seine einzige Chance: Er muss die Drahtzieher des Mordes aufspüren und die skrupellosen Killer dingfest machen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Twister, Katastrophenaction

Der Meteorologe Bill (Bill Paxton) und seine Frau JoAnne (Helen Hunt) haben vor ihrer Trennung gemeinsam Tornados erforscht. Jetzt arbeitet er als "Wetterfrosch" beim Fernsehen und wartet auf die Scheidung. Als Bill seine Frau aufsucht, damit sie endlich die Scheidungspapiere unterzeichnet, bricht ein Sturm los. Bills Leidenschaft für die Tornadojagd erwacht wieder.