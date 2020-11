TV-Tipps am Samstag

Die "Diplomatin" (Das Erste) wird in einen Unfall mit Fahrerflucht verstrickt. Sandra Bullock muss sich in Bolivien als Wahlkämpferin beweisen (ProSieben). "The Transporter" (VOX) legt sich indessen mit der Russenmafia an.

07. November 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

ARD Degeto/Roland Suso Richter "Die Diplomatin: Tödliches Alibi": Karla Lorenz (Natalia Wörner) misstraut Stokr (Stipe Erceg).