TV-Tipps am Samstag

In "In Wahrheit: Für immer Dein" (ZDF) wird eine Goldschmiedin tot aufgefunden. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) spielen Promis um 100.000 Euro. In "The Legend of Hercules" (Tele 5) muss der Halbgott seine wahre Bestimmung finden.

"In Wahrheit - Für immer Dein": Die Kriminalkommissare Freddy Breyer (Robin Sondermann, l.) und Judith Mohn (Christina Hecke) stellen den Täter im naheliegenden Waldgebiet.

20:15 Uhr, ZDF, In Wahrheit: Für immer Dein, Drama

In einer Goldschmiede an der Saar wird die Inhaberin Anna Brück tot aufgefunden. Alles deutet zunächst auf einen bewaffneten Raubüberfall hin. Doch Anna hatte keine Feinde, ein Motiv ist nicht erkennbar. Die Kommissare Judith Mohn (Christina Hecke) und Freddy Breyer (Robin Sondermann) treffen ihren Ehemann Moritz Brück (Robert Finster) beim Camping mit Sohn Theo (Theo Hache). Moritz ist tief getroffen. Zunächst gibt es keine Hinweise, bis eine Spur überraschend zu ihm und einem seiner Kunden führt.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Verona und San Diego Pooth treten gegen Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht an. In bis zu 15 Runden messen sie sich im direkten Vergleich. Gefragt sind Ausdauer, Köpfchen und Geschick. Wer am Ende siegt, erhält 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel moderiert, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Tele 5, The Legend of Hercules, Sandalenaction

Hercules (Kellan Lutz) stammt aus einer verbotenen Liaison zwischen Zeus und Königin Alkmene (Roxanne McKee). Sein Stiefvater, König Amphitryon (Scott Adkins), ist machthungrig und verbannt ihn nach Ägypten, wo er als Sklave leben soll. Dort erkennt Hercules seine außergewöhnlichen Kräfte und begreift seine wahre Bestimmung, für die er einst gezeugt wurde.

20:15 Uhr, Das Erste, Gefragt - Gejagt, Rateshow

Moderator Alexander Bommes begrüßt 16 prominente Kandidaten, die es mit den fast unbesiegbaren Quiz-Jägern aufnehmen. Unter den Herausforderern sind Journalistin Pinar Atalay, Nachrichtensprecher Jens Riewa, Sportreporterin Okka Gundel, Ex-Profi Fredi Bobic, Autorin Paula Lambert sowie Sänger Max Giesinger.

20:15 Uhr, Sat.1, Hui Buh und das Hexenschloss, Fantasykomödie

Geist Hui Buh hat es aufgegeben, Menschen zu erschrecken. Stattdessen soll er mit der kleinen Hexe Ophelia ein magisches Buch vor dunklen Mächten beschützen. Diese wollen das Werk an sich reißen. Gemeinsam mit seinem Freund Julius begibt sich Hui Buh in den Hexenwald, wo ihn Verbündete, aber auch gefährliche Prüfungen erwarten.