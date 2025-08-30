TV-Tipps am Samstag

Im "Erzgebirgskrimi" (ZDF) bringen Bauarbeiten ein 30 Jahre altes Skelett ans Licht. In "Die große Maus-Show" (Das Erste) stellen sich Promis gewitzten Kinderfragen. In "Blacklight" (ProSieben) kommt Liam Neeson als FBI-Agent einer Verschwörung auf die Spur.

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi: Über die Grenze, Drama

Bei Bauarbeiten in Altenberg wird eine Leiche entdeckt, die seit 30 Jahren dort verborgen lag. Für die Ermittler Winkler (Kai Scheve) und Szabo (Lara Mandoki) wirkt es zunächst wie ein klassischer ungelöster Fall. Doch als kurz darauf der bekannte Trinker Holger Berthold (Jörg Westphal) erhängt aufgefunden wird, nimmt die Untersuchung eine unerwartete Wendung.

20:15 Uhr, Das Erste, Die große Maus-Show - Kinder fragen, Erwachsene staunen, Musikshow

Premiere für ein besonderes Duo: Florian Silbereisen steht erstmals mit der Maus gemeinsam auf der Samstagabendbühne. Wie gewohnt dürfen Kinder sechs prominenten Gästen neugierige Fragen stellen. Unterstützt werden sie dabei von den bekannten Experten der "Sendung mit der Maus" - Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann - die auch diesmal spannende Antworten liefern.

20:15 Uhr, ProSieben, Blacklight, Actionthriller

Ex-FBI-Agent Travis Block (Liam Neeson) will eigentlich in den Ruhestand gehen. Doch sein Vorgesetzter Gabriel Robinson (Aidan Quinn) beauftragt ihn, den abtrünnigen Agenten Dusty Crane (Taylor John Smith) zu stoppen, der dem FBI gefährlich werden könnte. Während Blocks Mission kreuzt Journalistin Mira Jones (Emmy Raver-Lampman) seinen Weg. Gemeinsam decken sie auf, dass Crane Robinsons Verbindung zu einem politischen Mord enthüllen will.

20:15 Uhr, RTL, Sascha Grammel live! Wünsch Dir was, Show

Mit "Wünsch Dir was" präsentiert Sascha Grammel ein Live-Programm voller Puppen-Comedy, Humor und Überraschungen. Zwischen buntem Chaos, Wortwitz und Lachattacken gibt es auch emotionale Momente. Grammel beweist einmal mehr, dass er sein Publikum zum Lachen bringen und gleichzeitig berühren kann.

20:15 Uhr, ONE, Nord bei Nordwest: Die letzte Fähre, Krimi

Bei einer Schießerei mit dem entflohenen Mörder Wigald Tomke (Milton Welsh) wird Hauke (Hinnerk Schönemann) schwer verletzt. Als er später auf seinem Boot wieder zu sich kommt, scheint alles unverändert. Doch er merkt bald, dass seine Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist - und nur er erkennt es. Tomke hingegen bleibt derselbe und bringt in Schwanitz einen Bewohner nach dem anderen um. Wie kann das sein?