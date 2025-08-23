TV-Tipps am Samstag

Die "Diplomatin" (Das Erste) ermittelt, nachdem sich eine junge Nonne in den Tod gestürzt hat. Im ZDF empfängt Giovanni Zarrella zahlreiche Schlagerstars. Bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" (RTL) wird um 250.000 Euro gespielt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Diplomatin in Rom: Tod einer Nonne, Drama

Rom - die Ewige Stadt. In einem Kloster der "Patroninnen der Jungfrau Maria" wird die Leiche einer jungen deutschen Nonne entdeckt. Micha Hauser (Frederik von Lüttichau), ein Freund der Verstorbenen, informiert die deutsche Botschafterin Karla Lorenz (Natalia Wörner). Als Karla erfährt, dass die Oberin (Susanne Wuest) und Kardinal Köhlbauer (Benjamin Sadler) den Vorfall ausschließlich intern klären wollen, befürchtet sie eine Vertuschung. Sie stößt auf hartnäckiges Schweigen. Selbst als der Vatikan einschreitet und die deutsche Regierung zur Zurückhaltung mahnt, riskiert Karla alles, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Musikshow

Sommerzeit ist Schlagerzeit - Giovanni Zarrella lädt erneut zur großen Live-Party in die Dortmunder Westfalenhalle. Bereits zum dritten Mal präsentiert er ein abwechslungsreiches Programm von Klassikern aus den 60ern bis zu aktuellen Sommerhits. Auf der Bühne stehen unter anderem Kerstin Ott, Howard Carpendale, Michael Holm, Semino Rossi, Ross Antony, Sarah Engels, Revolverheld, Ricchi E Poveri und Il Volo.

20:15 Uhr, RTL, Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli, Spielshow

Stefan Raab und Michael Bully Herbig kehren mit ihrer Spielshow "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" zurück. Die Entertainer wollen in ihrer dritten Ausgabe endlich den Jackpot von 250.000 Euro verteidigen - bisher ist ihnen das nicht gelungen. In der ersten Show am 21. Dezember 2024 konnte sich der Berliner Arzt Marc durchsetzen und die Siegerprämie von 250.000 gewinnen. Auch in der zweiten Folge am 15. März 2025 hatte das Promi-Duo das Nachsehen: Der Physiker Konstantin schnappte sich ebenfalls das Preisgeld. Passend zu Michael Bully Herbigs neuem Film "Das Kanu des Manitu" - der Fortsetzung seines Kinohits "Der Schuh des Manitu" - steht die Show dieses Mal ganz im Zeichen des Wilden Westens. Durch den Abend führt Elton als Spielleiter, während Frank Buschmann die Wettbewerbe kommentiert.

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman, Actionabenteuer

Diana (Gal Gadot), Tochter der Amazonenkönigin, wächst abgeschirmt auf der geheimnisvollen Insel Themyscira auf und trainiert heimlich den Kampf. Als in der Welt der Menschen Krieg herrscht, begleitet sie den Doppelagenten Steve (Chris Pine) in die Schlacht. Unter dem Namen Wonder Woman entdeckt sie ihre übermenschlichen Kräfte und kämpft für das Gute - bis sie erkennt, dass nicht jeder Verbündete wirklich vertrauenswürdig ist.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Gangster Gang, Animation

Fünf tierische Gauner bilden eine unschlagbare Bande und landen einen Coup nach dem anderen. Doch bei einem Raubzug fliegen sie auf. Um dem Gefängnis zu entgehen, müssen sie ihr kriminelles Leben hinter sich lassen - was dem Team um Anführer Mr. Wolf alles andere als leichtfällt.