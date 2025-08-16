TV-Tipps am Samstag

Barbara Schöneberger und Hans Sigl präsentieren die "Starnacht am Wörthersee" (Das Erste). Im "Erzgebirgskrimi" (ZDF) wird ein Baby stark unterkühlt in einem Bergwerksstollen gefunden. Außerdem will King Arthur in "Legend of the Sword" (ProSieben) seine Krone zurückerobern.

20:15 Uhr, Das Erste, Starnacht am Wörthersee, Drama

Sommer, Musik und gute Laune in Kärnten: Barbara Schöneberger und Hans Sigl führen durch die "Starnacht am Wörthersee", die vor traumhafter Kulisse stattfindet. Mit dabei sind prominente nationale und internationale Künstler wie Michael Patrick Kelly, Pupo, Nik P., Kerstin Ott, Melissa Naschenweng, Bernhard Brink, Christin Stark, Nino de Angelo, die Nockis, Peter Schilling und Jeanette Biedermann.

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi: Familienband, Krimi

In einem alten Stollen entdeckt Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) ein wenige Tage altes, unterkühltes schwarzes Baby. Die Kommissare Winkler (Kai Scheve) und Szabo (Lara Mandoki) stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein Familiendrama. Frank (Peter Schneider) und Corinna Ott (Katharina Wackernagel), Betreiber einer traditionellen Stellmacherei in Hartenstein, vermissen ihre 16-jährige Tochter Mia. Schnell vermuten die Ermittler einen Zusammenhang zwischen dem Baby und dem Verschwinden des Mädchens.

20:15 Uhr, ProSieben, King Arthur: Legend of the Sword, Action

Vortigern (Jude Law) bringt seinen Bruder, König Uther (Eric Bana), und dessen Frau um und reißt die Macht an sich. Der junge Thronfolger Arthur (Charlie Hunnam) wird ausgesetzt und wächst ahnungslos auf. Jahre später kommt die Wahrheit ans Licht: Arthur gelingt es, das magische Schwert Excalibur zu ziehen - und stellt sich seinem tyrannischen Onkel im Kampf um die Krone.

20:15 Uhr, RTLzwei, Das Netz, Thriller

Angela Bennett (Sandra Bullock) lebt zurückgezogen und arbeitet als Systemanalytikerin für eine Softwarefirma. Eines Tages erhält sie ein rätselhaftes Programm von einem Kollegen, das Zugang zu geheimen Datenbanken bietet - ohne zu wissen, dass dahinter eine gefährliche Hackergruppe steckt. Nachdem ihr Kollege ums Leben kommt, wird auch Angela zur Zielscheibe. Plötzlich auf der Flucht und ohne digitale Identität, weiß sie nicht mehr, wem sie trauen kann.

20:15 Uhr, ONE, Der Usedom-Krimi: Schlepper, Krimi

Kommissar Rainer Witt (Till Firit) wird über einen Unfall seiner Tante Karin Lossow (Katrin Sass) auf polnischem Boden informiert - er kann die Rettung gerade noch rechtzeitig zu ihr bringen. Dank Karins Hinweisen kommt Bewegung in den Fall um die tote Geflüchtete Amira Bashmani. Doch dann wird der mutmaßlich verantwortliche Schleuser Grzegorz Kuchar (Andrzej Konopka) ermordet - und kurz darauf auch seine mutmaßlichen Killer Sascha Leskow (Adam Kupaj) und Shakir Adullayev (Kazim Demirbas). Die Ermittlungen werden immer undurchsichtiger.