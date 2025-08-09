TV-Tipps am Samstag

In "Nächte vor Hochzeiten" (Das Erste) endet ein Junggesellenabschied anders als gedacht. "The Woman King" (ProSieben) erzählt von einer Kriegerin und ihrem Kampf gegen Sklaverei. Der Mord an einer jungen trans Person beschäftigt die Rechtsmedizinerin Theresa Wolff (ZDF).

20:15 Uhr, Das Erste, Nächte vor Hochzeiten, Drama

Mely (Seyneb Saleh) ist mit Matthias (Nico Rogner) verlobt, Paul (Anton Spieker) steht kurz vor der Hochzeit mit Saskia (Hanna Plaß) - beide glauben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Doch dann treffen sie zufällig bei ihren Junggesellenabschieden aufeinander. Nach einer handfesten Auseinandersetzung landen beide in der Notaufnahme. Dort bringt Paul Mely das Walzertanzen bei - ein Tanz, den sie bald mit Matthias auf ihrer Hochzeit tanzen will. Trotzdem lässt sie der Abend mit Paul nicht mehr los. Auch Paul denkt ständig an Mely.

20:15 Uhr, ProSieben, The Woman King, Actiondrama

Im westafrikanischen Dahomey spitzt sich die Lage zu: Feindliche Nachbarn drohen, Frauen zu entführen und in die Sklaverei zu verkaufen. Generalin Nanisca (Viola Davis), die mutige Anführerin der Agojie-Kriegerinnen, warnt König Ghezo (John Boyega) und schmiedet einen Plan, um das zu verhindern. Gemeinsam mit neuen Rekrutinnen bereiten sie sich auf die Befreiung der Gefangenen vor.

20:15 Uhr, ZDF, Theresa Wolff: Der schönste Tag, Krimi

Ein junger Mann (Rafael Gareisen) wird tot in einem Park bei der Saale gefunden - die Anzeichen sprechen für ein Verbrechen. Gerichtsmedizinerin Theresa Wolff (Nina Gummich) entdeckt bei der Obduktion, dass Patrick früher eine Frau war. Erst zahlreiche Operationen machten ihn auch körperlich zu dem Mann, als der er sich schon immer fühlte. Gerade als er endlich bei sich angekommen war, wurde er getötet.

20:15 Uhr, Sat.1, The Day After Tomorrow, Katastrophenaction

Der Klimawandel schlägt mit voller Wucht zu: Der Golfstrom bricht zusammen, die Temperaturen fallen drastisch - eine neue Eiszeit beginnt. Klimaforscher Jack Hall (Dennis Quaid) hatte lange davor gewarnt, wurde aber nicht ernst genommen. Nun muss er ums Überleben kämpfen, ebenso wie sein Sohn Sam (Jake Gyllenhaal), der in New York festsitzt und von der Wetterkatastrophe überrascht wird.

21:45 Uhr, Das Erste, Mordnacht, Krimi

In Heiterstorf, einem Dorf nahe Hamburg, zählt vor allem Gemeinschaftssinn. Gabriel Panski (Maximilian Brückner), der lange fort war, will sich den Respekt seiner Mitmenschen zurückholen. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht im Ruderclub erwacht er ohne Erinnerung und wird plötzlich als Held gefeiert. Der Grund: Ein berüchtigter Hamburger Immobilienspekulant wurde getötet, und niemand scheint dafür Verantwortung einfordern zu wollen. Doch was steckt wirklich dahinter?