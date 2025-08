TV-Tipps am Samstag

In "München Mord" (ZDF) taucht eine Leiche in 70er-Jahre-Kleidung auf. Im Ersten präsentiert Barbara Schöneberger "Verstehen Sie Spaß? - Best of 2025". In "Ruby taucht ab" (Sat.1) findet eine Schülerin heraus, dass sie in Wahrheit ein Seeungeheuer ist.

(cg/spot) | 02. August 2025 - 06:01 Uhr

"München Mord: Der Letzte seiner Art": Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Ludwig Schaller (Alexander Held, m.) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) © ZDF/Jürgen Olczyk

Audio von Carbonatix