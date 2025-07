TV-Tipps am Samstag

In "Lost in Fuseta" (Das Erste) sucht der hochintelligente Ermittler Leander Lost einen Entführer. Johannes B. Kerner sucht mit Promi-Experten den "Quiz-Champion" (ZDF). Außerdem sammelt Eddie Redmayne in New York "Phantastische Tierwesen" (RTL) ein.

(cg/spot) | 26. Juli 2025 - 06:01 Uhr

"Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Spur der Schatten": Isadora (Iris Cayatte, l.), Lost (Jan Krauter, 2. v. l.), Carlos (Daniel Christensen, 2. v. r.) und Graciana (Eva Meckbach, r.) machen im Brunnen eine schreckliche Entdeckung. © ARD Degeto/João Guimarães

Audio von Carbonatix