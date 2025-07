TV-Tipps am Samstag

In "Die Toten am Meer" (Das Erste) wird eine Männerleiche in Wikingerkluft aufgefunden. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten Max Mutzke und Teddy Teclebrhan an. Auf RTL sorgen die Ehrlich Brothers mit ihrem Programm "Wunderzeit" für Staunen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Toten am Meer - Der Wikinger, Krimi

Kommissarin Ria Larsen (Marlene Tanczik) beginnt nach ihrer Reha wieder ihren Dienst bei der Kripo Husum - allerdings mit gemischten Gefühlen. Ihre neue Aufgabe, die Leitung einer "Task Force für ungelöste Fälle", ist vor allem papierlastig und zeigt, dass ihr Chef nicht besonders viel Vertrauen in sie setzt. Kripo-Leiter Bergmann (Max Herbrechter) will sie sogar komplett aus dem aktuellen Fall heraushalten: Ein Mann wurde tot am Meer angespült - gekleidet wie ein Wikinger.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Zwei Stars im direkten Vergleich: Sänger gegen Comedian, Baden gegen Württemberg. Max Mutzke und Teddy Teclebrhan fordern sich in bis zu 15 spannenden Spielen heraus - mit voller Konzentration, körperlichem Einsatz und jeder Menge Ehrgeiz. Es geht um den Sieg und 100.000 Euro Preisgeld. Auf der Showbühne steht unter anderem Mark Forster mit seinem Hit "194 Länder".

20:15 Uhr, RTL, Ehrlich Brothers live! Wunderzeit, Zaubershow

Andreas und Chris Ehrlich sorgen erneut für Staunen und Gänsehaut. In ihrer Show "Wunderzeit" feiern sie magische Weltpremieren und zeigen spektakuläre Highlights ihrer bisherigen Touren. Die Brüder mischen riesige Illusionen mit stillen Momenten und sind auch mitten im Publikum ganz nah dran - ein Zauberabend der Extraklasse.

20:15 Uhr, ZDF, Fußball-Europameisterschaft der Frauen, Viertelfinale: Frankreich - Deutschland

Um 21 Uhr geht es für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Basel auf den Rasen. Das Spiel gegen Frankreich im St. Jakob-Park entscheidet über den Einzug ins Halbfinale. Dort könnten sie am 23. Juli auf Spanien oder die Schweiz treffen. Das erste Halbfinale findet am 22. Juli statt. Dann trifft Italien auf England. Das Finale beendet am 27. Juli die Europameisterschaft.

20:15 Uhr, Sat.1, Pets, Digitrickkomödie

Terrier Max gerät jedes Mal in Panik, wenn sein Frauchen das Haus verlässt. Um ihm Gesellschaft zu leisten, bringt sie den zotteligen Mischling Duke mit nach Hause. Doch die neue Wohngemeinschaft auf vier Pfoten läuft alles andere als harmonisch - Max und Duke sind von Anfang an Rivalen. Als sie sich in New York verirren, müssen die beiden widerwillig zusammenhalten.