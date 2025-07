TV-Tipps am Samstag

"Die Diplomatin" (Das Erste) hat es mit einer Geiselnahme in einem Theater zu tun. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten Mario Basler und Frank Rosin gegeneinander an. Bei RTL präsentiert Mario Barth "Die größten Stars der Comedy".

"Die Diplomatin: Vermisst in Rom": Karla Lorenz (Natalia Wörner) mit dem Bauunternehmer Robert Felting (Francis Fulton-Smith).

20:15 Uhr, Das Erste, Die Diplomatin: Vermisst in Rom, Politthriller

Karla Lorenz (Natalia Wörner) übernimmt ihren neuen Posten als Diplomatin in Rom - doch zum Ankommen bleibt kaum Zeit. Nach einem Überfall auf ein besetztes Theater muss sie direkt handeln: Die Tochter des Bauunternehmers Robert Felting (Francis Fulton-Smith), Ines (Greta Geyer), sowie ihr Mitarbeiter Nikolaus Tanz (Jannik Schümann) wurden von Geiselnehmern verschleppt. Die bislang unbekannte Gruppe macht Felting für einen tödlichen Hauseinsturz verantwortlich und verlangt nun Entschädigung.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Zwei Promis, ein Duell: Spitzenkoch Frank Rosin und Ex-Fußballprofi Mario Basler treten in mehreren Spielen gegeneinander an - dabei zählt Geschick, Wissen und Nervenstärke. Wer zeigt mehr Einsatz und gewinnt am Ende die Siegprämie? Moderiert wird der Abend wie gewohnt von Elton, während Ron Ringguth das Geschehen kommentiert. Für musikalische Highlights sorgen Johannes Oerding und Robin Schulz.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy, Show

Mario Barth lädt zum großen Comedyabend und hat zahlreiche bekannte Kolleginnen und Kollegen im Gepäck. Mit dabei sind unter anderem Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Dieter Nuhr, Ralf Schmitz, Monika Gruber, Guido Cantz, Johann König, Abdel Boudii, Ingo Appelt, Özcan Cosar und Rüdiger Hoffmann. Gemeinsam bringen sie das Publikum mit ihren Pointen zum Lachen - natürlich inklusive Gag-Feuerwerk von Gastgeber Mario selbst.

20:15 Uhr, ONE, Blind ermittelt - Lebendig begraben, Krimi

Alexander Haller (Philipp Hochmair) verlor am 17. Oktober 2017 durch einen Anschlag nicht nur seine Verlobte, sondern auch sein Augenlicht. Als Jahre später bei einem Mordfall ein Hinweis mit genau diesem Datum auftaucht, bittet ihn Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) um Unterstützung. Doch zwischen den beiden knistert es - nicht nur wegen alter Rollenverteilungen. Haller ist sich sicher: Das war kein Zufall.

21:45 Uhr, Das Erste, Der Barcelona-Krimi: Totgeschwiegen, Krimi

In Barcelona steht der frühere Chefarzt Dr. Sánchez (Bernd Birkhahn) wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht: Während der Franco-Diktatur soll er Babys von ihren Müttern getrennt und regimetreuen Familien übergeben haben. Als zwei Nonnen, die damals mit ihm auf der Entbindungsstation arbeiteten, ermordet werden, vermuten Fina Valent (Anne Schäfer) und Xavi Bonet (Clemens Schick), dass jemand versucht, die Wahrheit für immer zu vertuschen.