TV-Tipps am Samstag

In "Die große Maus-Show" (Das Erste) stellen sich Promis gewitzten Kinderfragen. Bei RTL Zwei wird Marty McFly in die 50er-Jahre katapultiert. In Sat.1 sorgt Cindy aus Marzahn mit ihrem Programm "20 Jahre Pink" für Lacher.

(cg/spot) | 05. Juli 2025 - 06:00 Uhr

"Die große Maus-Show": Gastgeberin Esther Sedlaczek (r.) mit Florian Silbereisen. © WDR/Ben Knabe

20:15 Uhr, Das Erste, Die große Maus-Show, Show Kinder stellen erneut spannende Fragen, um alltäglichen Geheimnissen auf den Grund zu gehen - und prominente Gäste müssen die Antworten finden. Esther Sedlaczek empfängt diesmal Florian Silbereisen als besonderen Gast, der ab der nächsten Ausgabe die Moderation übernimmt. Unterstützt wird das Ganze von den Maus-Experten Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann, die gewohnt neugierig und unterhaltsam rätseln. 18:00 Uhr, RTL Zwei, Zurück in die Zukunft 1-3, Abenteueraction Eine Zeitmaschine katapultiert den 17-jährigen Marty McFly in die 50er-Jahre, wo er seine eigenen Eltern verkuppeln muss, um wieder "zurück in die Zukunft" zu gelangen... Zum 40-jährigen Jubiläum zeigt RTL Zwei die komplette Film-Trilogie an einem Abend. 20:15 Uhr, RTL, Cindy aus Marzahn - 20 Jahre Pink, Show Zwei Jahrzehnte Cindy aus Marzahn - das wird bunt gefeiert! In gewohnt pinkem Outfit und mit jeder Menge Selbstironie lädt die Comedy-Figur zur großen Jubiläumsshow. Mit dabei: viele prominente Kollegen wie Torsten Sträter, Atze Schröder, Dennis aus Hürth und Tony Bauer. Sie feiern Cindy gebührend - und zeigen dabei auch Highlights ihrer bisherigen Filmauftritte. 20:15 Uhr, VOX, Die Addams Family 2, Familienabenteuer Die skurrile Addams-Familie ist zurück - und diesmal soll ein Roadtrip den Familiengeist stärken. Morticia und Gomez sind besorgt, weil ihre Kinder sich zunehmend entfremden. Also packen sie Wednesday, Pugsley, Onkel Fester und den Rest der Truppe ins Wohnmobil. Was folgt, ist ein schräges Abenteuer mit jeder Menge Chaos und schwarzem Humor. 20:15 Uhr, ONE, Blind ermittelt - Tod im Fiaker, Krimi Ein tödlicher Cocktail aus Drogen wird einem Banker zum Verhängnis - und Alexander Haller (Philipp Hochmair) ist Augenzeuge. Obwohl er blind ist, nimmt er den verdächtigen Geruch von Bittermandel wahr. Doch seine Warnung kommt zu spät: Bei der Reanimation wird seine Schwester Sophie (Patricia Aulitzky) selbst vergiftet. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de