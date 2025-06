TV-Tipps am Samstag

Im Ersten feiert Florian Silbereisen das "Schlagerbooom Open Air 2025". In "Champions" (Sat.1) trainiert ein eigenwilliger Coach ein Basketball-Team für die Special Olympics. Detektiv Wilsberg (ZDF) hat es mit einem dubiosen Kreditsystem zu tun.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerbooom Open Air 2025 - Die Berge leuchten!, Show

Nach einer längeren Pause kehrt Florian Silbereisen mit einer spektakulären Live-Show zurück auf die Bildschirme in Deutschland und Österreich. Passend zum Sommeranfang steigt in Tirol das "Schlagerbooom Open Air 2025", bei dem das Stadion in Kitzbühel in ein riesiges Lichtermeer verwandelt wird. Gemeinsam mit zahlreichen Stars sorgt der Showmaster für musikalische Highlights und Schlager zum Mitsingen.

20:15 Uhr, Sat.1, Champions, Tragikomödie

Basketballtrainer Marcus (Woody Harrelson) sorgt mit seiner kompromisslosen Art regelmäßig für Aufsehen. Nach einem Ausraster wird er gerichtlich dazu verpflichtet, Sozialstunden zu leisten - und übernimmt das Training einer Mannschaft mit geistig behinderten Spieler:innen. Anfangs überfordert, entdeckt Marcus bald, dass diese Aufgabe sein Leben verändern könnte.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Überwachen und belohnen, Krimi

In Münster wird ein freiwilliges System zur Bewertung sozialen Verhaltens eingeführt - mit Punkten, Belohnungen und ständiger Kontrolle. Während die meisten Bürger mitmachen, bleibt Wilsberg (Leonard Lansink) skeptisch. Als ein leitender Mitarbeiter der Betreiberfirma tot aufgefunden wird, glaubt er nicht an einen Unfall. Für Wilsberg ist klar: Hier steckt ein Verbrechen dahinter.

20:15 Uhr, RTL, Cindy aus Marzahn live! Einmal Prinzessin und zurück, Show

Cindy aus Marzahn ist zurück - in Jogginganzug und mit jeder Menge Selbstironie. In ihrem neuen Live-Programm blickt sie auf ihr Leben als "Prinzessin des Plattenbaus" zurück und nimmt kein Blatt vor den Mund. Zwischen knallharten Wahrheiten und derben Pointen fragt sie sich (und das Publikum), ob der Traumprinz noch kommt - und wer eigentlich die Hinterlassenschaften von Blindenhunden entsorgt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Ocean's Twelve, Gauner-Komödie

Danny Ocean (George Clooney) ist mit seiner eingespielten Truppe zurück und plant diesmal mehrere raffinierte Coups in Europa. Doch ihr früherer Gegner Terry Benedict (Andy Garcia), dessen Casino sie ausgeraubt hatten, will sich rächen. Er hat alle ausfindig gemacht und fordert sein Geld zurück - mit Nachdruck.c